https://ria.ru/20220410/avstriya-1782793473.html

Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник

Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник - РИА Новости, 10.04.2022

Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:03

2022-04-10T19:03

2022-04-10T19:23

в мире

россия

австрия

владимир путин

карл нехаммер

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung."Поездка должна состояться уже завтра", — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/vizity-1782779539.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, австрия, владимир путин, карл нехаммер