https://ria.ru/20220410/avstriya-1782793473.html
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник - РИА Новости, 10.04.2022
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник
Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:03
2022-04-10T19:03
2022-04-10T19:23
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австрия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung."Поездка должна состояться уже завтра", — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/vizity-1782779539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, австрия, владимир путин, карл нехаммер
19:03 10.04.2022 (обновлено: 19:23 10.04.2022)
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник
Kronen Zeitung пишет, что канцлер Австрии Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила
австрийская газета Kronen Zeitung.
"Поездка должна состояться уже завтра", — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным
.
Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии
Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем
.
Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.
Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.