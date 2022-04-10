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Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник - РИА Новости, 10.04.2022
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Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник - РИА Новости, 10.04.2022
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник
Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:03
2022-04-10T19:23
в мире
россия
австрия
владимир путин
карл нехаммер
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung."Поездка должна состояться уже завтра", — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, австрия, владимир путин, карл нехаммер
19:03 10.04.2022 (обновлено: 19:23 10.04.2022)
 
Канцлер Австрии планирует посетить Москву в понедельник

Kronen Zeitung пишет, что канцлер Австрии Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.
"Поездка должна состояться уже завтра", — отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Подчеркивается, что визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.
Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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