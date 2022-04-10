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Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 10.04.2022
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Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 10.04.2022
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:49
2022-04-10T12:49
sukhoi superjet
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17.
https://ria.ru/20220220/samolet-1773921124.html
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sukhoi superjet, общество
12:49 10.04.2022
 
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся после срабатывания датчика отказа тормозов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.
Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17.
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Sukhoi SuperjetОбщество
 
 
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