https://ria.ru/20220410/avia-1782765118.html
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 10.04.2022
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:49
2022-04-10T12:49
2022-04-10T12:49
sukhoi superjet
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17.
https://ria.ru/20220220/samolet-1773921124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet, общество
Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся после срабатывания датчика отказа тормозов