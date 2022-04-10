https://ria.ru/20220410/avia-1782765118.html

Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву

Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 10.04.2022

Самолет, вылетевший в Ереван, вынужденно вернулся в Москву

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:49

2022-04-10T12:49

2022-04-10T12:49

sukhoi superjet

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17.

https://ria.ru/20220220/samolet-1773921124.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

sukhoi superjet, общество