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В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков - РИА Новости, 10.04.2022
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В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков
В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков - РИА Новости, 10.04.2022
В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков
Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T03:33
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общество
евгений брюн
россия
москва
здоровье
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее вследствие расширения сосудов — соответственно, и опьянение наступает гораздо быстрее.
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общество, евгений брюн, россия, москва, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
03:33 10.04.2022 (обновлено: 06:28 10.04.2022)
 
В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков

Нарколог Минздрава Брюн: горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой

CC BY 2.0 / matthewokeefe / Глинтвейн в сапоге
Глинтвейн в сапоге - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
CC BY 2.0 / matthewokeefe /
Глинтвейн в сапоге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"К употреблению любых горячих напитков следует относиться с осторожностью: напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта", — рассказал Брюн.
Он отметил, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее вследствие расширения сосудов — соответственно, и опьянение наступает гораздо быстрее.
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