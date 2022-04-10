https://ria.ru/20220410/alkogol-1782733928.html

В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков

В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков - РИА Новости, 10.04.2022

В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T03:33

2022-04-10T03:33

2022-04-10T06:28

общество

евгений брюн

россия

москва

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее вследствие расширения сосудов — соответственно, и опьянение наступает гораздо быстрее.

https://ria.ru/20220409/kofein-1782634209.html

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общество, евгений брюн, россия, москва, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)