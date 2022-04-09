https://ria.ru/20220409/vzryv-1782630457.html

Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек

Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек - РИА Новости, 09.04.2022

Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре Баку, число погибших достигло трех, сообщили в азербайджанском объединении по управлению... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T01:26

2022-04-09T01:26

2022-04-09T02:06

в мире

баку

азербайджан

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ebfd1c39337dbe9d668b33964321ccfc.jpg

БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре Баку, число погибших достигло трех, сообщили в азербайджанском объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.Взрыв произошел в 3 часа ночи в воскресенье, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу."Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", — отметили в структуре.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20211230/vzryv-1766127153.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, азербайджан, взрыв