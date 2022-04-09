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Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек
Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек - РИА Новости, 09.04.2022
Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре Баку, число погибших достигло трех, сообщили в азербайджанском объединении по управлению... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T01:26
2022-04-09T01:26
2022-04-09T02:06
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БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре Баку, число погибших достигло трех, сообщили в азербайджанском объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.Взрыв произошел в 3 часа ночи в воскресенье, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу."Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", — отметили в структуре.Расследование продолжается.
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в мире, баку, азербайджан, взрыв
01:26 09.04.2022 (обновлено: 02:06 09.04.2022)
Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек
Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех человек
БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре Баку, число погибших достигло трех, сообщили в азербайджанском объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
Взрыв произошел в 3 часа ночи в воскресенье, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу.
"Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", — отметили в структуре.
Расследование продолжается.