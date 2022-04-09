https://ria.ru/20220409/vuchich-1782725702.html

Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ

Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ - РИА Новости, 10.04.2022

Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-09T23:59

2022-04-09T23:59

2022-04-10T00:00

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сербия

александр вучич

дмитрий песков

совет по правам человека оон (спч оон)

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БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Генассамблея ООН 7 апреля проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Вучич заявил в ночь на 8 апреля, что Белград проголосовал за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций самой Сербии, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, так как "Нефтяная индустрия Сербии" на 65,15% принадлежит "Газпром нефти". Песков затем указал, что все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии."Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России. И даже не так. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша", - сказал Вучич на брифинге в субботу вечером.По его словам, его работа как президента – защищать Сербию, и он готов "глотать жаб" (сносить упреки), чтобы народ мог высоко нести голову, свои гордость и достоинство."Хочу смотреть, как строятся фабрики, как живет эта страна, в тоже время показать нашу мораль и показать, что не поворачиваемся спиной к друзьям в первой же трудной ситуации. Если думаете, что я должен участвовать в этом и радоваться санкциям в отношении Сербии, то я не могу", - подчеркнул Вучич.Он повторно поблагодарил Пескова, а также главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жофре, которые "после большой борьбы в Брюсселе дали возможность нам быть исключенными из санкций и использовать Адриатический нефтепровод (JANAF)".Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила накануне, что поставки в Сербию сырья для "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") не попадут под запрет с введением 15 мая нового пакета ограничительных мер ЕС в отношении России.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, сообщила ранее о приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на 3,2 миллиона тонн.В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

https://ria.ru/20220409/vuchich-1782640526.html

https://ria.ru/20220409/golosovanie-1782670159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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