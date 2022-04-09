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Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
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Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
После публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:19
2022-04-09T20:09
в мире
нато
украина
россия
евросоюз
брюссель
вячеслав володин
жозеп боррель
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он добавил, что всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине, сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию.По словам Володина, "война до последнего украинца" стала официальной политикой ЕС и НАТО.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, нато, украина, россия, евросоюз, брюссель, вячеслав володин, жозеп боррель
19:19 09.04.2022 (обновлено: 20:09 09.04.2022)
 
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку после высказывания об Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине, сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию.
По словам Володина, "война до последнего украинца" стала официальной политикой ЕС и НАТО.
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Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреНАТОУкраинаРоссияЕвросоюзБрюссельВячеслав ВолодинЖозеп Боррель
 
 
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