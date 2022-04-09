https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине - РИА Новости, 09.04.2022

Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине

После публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:19

2022-04-09T19:19

2022-04-09T20:09

в мире

нато

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россия

евросоюз

брюссель

вячеслав володин

жозеп боррель

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. После публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он добавил, что всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине, сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию.По словам Володина, "война до последнего украинца" стала официальной политикой ЕС и НАТО.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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Севастиан Котов

в мире, нато, украина, россия, евросоюз, брюссель, вячеслав володин, жозеп боррель