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Заместитель министра юстиции прибыл с визитом в Луганск - РИА Новости, 09.04.2022
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Заместитель министра юстиции прибыл с визитом в Луганск
Заместитель министра юстиции прибыл с визитом в Луганск - РИА Новости, 09.04.2022
Заместитель министра юстиции прибыл с визитом в Луганск
Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов прибыл в Луганск с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:36
2022-04-09T14:36
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов прибыл в Луганск с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.Визит Алханова в Луганскую народную республику начался со встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником."Я сюда приехал с гуманитарной миссией, оказанием гуманитарной помощи... И такая работа будет продолжена. Вторая часть моей миссии, представление Вам соглашения о сотрудничестве Луганской народной республики и министерства юстиции Российской Федерации в сфере юстиции", - рассказал Алханов на встрече с главой республики.По словам замминистра, кроме проекта соглашения о сотрудничестве, он привез программный документ по оказанию практической и методической помощи министерству юстиции Луганской народной республики."Я привёз с собой, кроме груза гуманитарной помощи, проекты соглашений ЛНР с министерством юстиции РФ в юридической сфере. Этот проект соглашения я сегодня наряду с программой сотрудничества минюстов РФ и ЛНР передал главе республики", - сказал Алханов журналистам.Он предположил, что в ближайшее время данные документы рассмотрят соответствующие специалисты, и выразил надежду, что в ближайшее время документы будут подписаны.В том числе, подчеркнул он, есть надежда, что в ближайшее время будут рассматриваться вопросы прохождения стажировки в российских учреждениях, в том числе университете юстиции, для жителей ЛНР."Я хочу отметить, что нам очень приятно, что Вы приехали к нам в нашу республику, на нашу Луганскую землю – это очень символично в аспекте признания Российской Федерацией независимости Луганской народной республики. Мы продолжаем развивать и укреплять наши отношения во всех сферах нашей деятельности, деятельности общественных организаций, министерств и ведомств", - сказал Пасечник, обращаясь к Алханову.Глава республики выразил уверенность, что и в дальнейшем подобное сотрудничество будет продолжено, подчеркнув, что законодательная база ЛНР ориентирована на законодательство Российской Федерации.
https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779847810.html
https://ria.ru/20220408/dnr-1782504885.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:36 09.04.2022
 
Заместитель министра юстиции прибыл с визитом в Луганск

Заместитель министра юстиции Алханов прибыл с визитом в Луганскую народную республику

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов прибыл в Луганск с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Визит Алханова в Луганскую народную республику начался со встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
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"Я сюда приехал с гуманитарной миссией, оказанием гуманитарной помощи... И такая работа будет продолжена. Вторая часть моей миссии, представление Вам соглашения о сотрудничестве Луганской народной республики и министерства юстиции Российской Федерации в сфере юстиции", - рассказал Алханов на встрече с главой республики.
По словам замминистра, кроме проекта соглашения о сотрудничестве, он привез программный документ по оказанию практической и методической помощи министерству юстиции Луганской народной республики.
"Я привёз с собой, кроме груза гуманитарной помощи, проекты соглашений ЛНР с министерством юстиции РФ в юридической сфере. Этот проект соглашения я сегодня наряду с программой сотрудничества минюстов РФ и ЛНР передал главе республики", - сказал Алханов журналистам.
Он предположил, что в ближайшее время данные документы рассмотрят соответствующие специалисты, и выразил надежду, что в ближайшее время документы будут подписаны.
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В том числе, подчеркнул он, есть надежда, что в ближайшее время будут рассматриваться вопросы прохождения стажировки в российских учреждениях, в том числе университете юстиции, для жителей ЛНР.
"Я хочу отметить, что нам очень приятно, что Вы приехали к нам в нашу республику, на нашу Луганскую землю – это очень символично в аспекте признания Российской Федерацией независимости Луганской народной республики. Мы продолжаем развивать и укреплять наши отношения во всех сферах нашей деятельности, деятельности общественных организаций, министерств и ведомств", - сказал Пасечник, обращаясь к Алханову.
Глава республики выразил уверенность, что и в дальнейшем подобное сотрудничество будет продолжено, подчеркнув, что законодательная база ЛНР ориентирована на законодательство Российской Федерации.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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