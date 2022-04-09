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ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме

ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме - РИА Новости, 09.04.2022

ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме

Высокоточными ракетами с воздуха на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:12

2022-04-09T11:12

2022-04-09T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

ми-8

миг-29

днепропетровская область

полтавская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения", - сказал он на брифинге.Конашенков добавил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.

днепропетровская область

полтавская область

украина

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Кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов ВСУ. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины. 2022-04-09T11:12 true PT0M38S

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Ольга Фомченкова

безопасность, ми-8, миг-29, днепропетровская область, полтавская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, видео