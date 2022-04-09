https://ria.ru/20220409/ukraina-1782663152.html
ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме
ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме - РИА Новости, 09.04.2022
ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме
Высокоточными ракетами с воздуха на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:12
2022-04-09T11:12
2022-04-09T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ми-8
миг-29
днепропетровская область
полтавская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения", - сказал он на брифинге.Конашенков добавил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.
днепропетровская область
полтавская область
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов ВСУ. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины.
2022-04-09T11:12
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ми-8, миг-29, днепропетровская область, полтавская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, видео
11:12 09.04.2022 (обновлено: 12:33 09.04.2022)
ВС России уничтожили МиГ-29 и Ми-8 на украинском военном аэродроме
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине, уничтожены МиГ-29 и Ми-8