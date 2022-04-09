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ЛНР обвинила Украину во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном - РИА Новости, 09.04.2022
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https://ria.ru/20220409/tsisterna-1782711645.html
ЛНР обвинила Украину во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном
ЛНР обвинила Украину во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном - РИА Новости, 09.04.2022
ЛНР обвинила Украину во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко обвинил украинские нацформирования в подрыве цистерны с азотной... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:54
2022-04-09T19:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко обвинил украинские нацформирования в подрыве цистерны с азотной кислотой в городе Рубежное, за которое идут бои в Донбассе.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко опубликовал в своем Telegram-канале информацию о подрыве 9 апреля цистерны с азотной кислотой в городе Рубежное. Во вторник Марочко сообщал, что украинские военные в Рубежном, готовясь к отходу, также подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. По данным Народной милиции, момент подрыва цистерны в Рубежном был рассчитан так, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.По его словам, украинские СМИ активно распространяют на данный момент информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений Народной милиции ЛНР."Данные действия со стороны националистических формирований подчеркивают террористические методы, которые могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", - заявил Филипоненко.Официальный представитель Народной милиции ЛНР напомнил, что в резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров"."Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов, Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", - дополнил он.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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Ольга Филиппова
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в мире, рубежное, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:54 09.04.2022
 
ЛНР обвинила Украину во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном

ЛНР обвинила нацформирования Украины во взрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко обвинил украинские нацформирования в подрыве цистерны с азотной кислотой в городе Рубежное, за которое идут бои в Донбассе.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко опубликовал в своем Telegram-канале информацию о подрыве 9 апреля цистерны с азотной кислотой в городе Рубежное. Во вторник Марочко сообщал, что украинские военные в Рубежном, готовясь к отходу, также подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. По данным Народной милиции, момент подрыва цистерны в Рубежном был рассчитан так, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.
"Украинские националистические формирования продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан Луганской народной республики и Украины, а также разрушают гражданскую инфраструктуру. Так, сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду", - заявил журналистам Филипоненко.
По его словам, украинские СМИ активно распространяют на данный момент информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений Народной милиции ЛНР.
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"Данные действия со стороны националистических формирований подчеркивают террористические методы, которые могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", - заявил Филипоненко.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР напомнил, что в резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров".
"Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов, Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", - дополнил он.
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