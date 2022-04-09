https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782683668.html
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:45
2022-04-09T14:45
2022-04-09T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика конго
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на Украине вернутся к дипломатии."Я очень надеюсь, что мы вернемся к дипломатии, что все умерят свой пыл, и мы вернемся к приемлемой ситуации, чтобы Россия не была задушена санкциями, которые каждый день льются на нее, как дождь из ведра", - сказал Гакоссо в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Министр пояснил, что позиция его страны основана на необходимости поиска дипломатических путей."Надо вернуться к дипломатии, учитывать требования друг друга. В конфликте, подобном тому, который разворачивается в данный момент, разум не может быть полностью на одной или на другой стороне. Это невозможно, обязательно есть общие обязанности с обеих сторон", - сказал он.В заключение Гакоссо указал на то, что русский и украинский народы являются братскими, и он хорошо знает людей в обеих странах."Я жил и на Украине, в Донецке, и в России, в Санкт-Петербурге, поэтому знаю людей там и там. Я жил в Донецке год, но также я жил в Санкт-Петербурге пять лет. Это то, чем я восхищался, что я очень люблю, и это принесло мне свет разума", - заключил министр.
https://ria.ru/20220409/golosovanie-1782670159.html
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, республика конго
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Глава МИД Конго Гакоссо: Россия не должна быть задушена западными санкциями из-за Украины
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на Украине вернутся к дипломатии.
"Я очень надеюсь, что мы вернемся к дипломатии, что все умерят свой пыл, и мы вернемся к приемлемой ситуации, чтобы Россия
не была задушена санкциями, которые каждый день льются на нее, как дождь из ведра", - сказал Гакоссо в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Министр пояснил, что позиция его страны основана на необходимости поиска дипломатических путей.
"Надо вернуться к дипломатии, учитывать требования друг друга. В конфликте, подобном тому, который разворачивается в данный момент, разум не может быть полностью на одной или на другой стороне. Это невозможно, обязательно есть общие обязанности с обеих сторон", - сказал он.
В заключение Гакоссо указал на то, что русский и украинский народы являются братскими, и он хорошо знает людей в обеих странах.
"Я жил и на Украине, в Донецке
, и в России, в Санкт-Петербурге
, поэтому знаю людей там и там. Я жил в Донецке год, но также я жил в Санкт-Петербурге пять лет. Это то, чем я восхищался, что я очень люблю, и это принесло мне свет разума", - заключил министр.