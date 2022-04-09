Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782683668.html
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:45
2022-04-09T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_995:0:2924:1085_1920x0_80_0_0_3ba1c66ad0276ddd3dadd9f65b212a08.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на Украине вернутся к дипломатии."Я очень надеюсь, что мы вернемся к дипломатии, что все умерят свой пыл, и мы вернемся к приемлемой ситуации, чтобы Россия не была задушена санкциями, которые каждый день льются на нее, как дождь из ведра", - сказал Гакоссо в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Министр пояснил, что позиция его страны основана на необходимости поиска дипломатических путей."Надо вернуться к дипломатии, учитывать требования друг друга. В конфликте, подобном тому, который разворачивается в данный момент, разум не может быть полностью на одной или на другой стороне. Это невозможно, обязательно есть общие обязанности с обеих сторон", - сказал он.В заключение Гакоссо указал на то, что русский и украинский народы являются братскими, и он хорошо знает людей в обеих странах."Я жил и на Украине, в Донецке, и в России, в Санкт-Петербурге, поэтому знаю людей там и там. Я жил в Донецке год, но также я жил в Санкт-Петербурге пять лет. Это то, чем я восхищался, что я очень люблю, и это принесло мне свет разума", - заключил министр.
https://ria.ru/20220409/golosovanie-1782670159.html
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
украина
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_926:0:2799:1405_1920x0_80_0_0_fefeb6057b91619f43bce47d20e30c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика конго
14:45 09.04.2022
 
Глава МИД Конго призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

Глава МИД Конго Гакоссо: Россия не должна быть задушена западными санкциями из-за Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо выразил надежду на то, что Россия не будет задушена западными санкциями, и все стороны конфликта на Украине вернутся к дипломатии.
"Я очень надеюсь, что мы вернемся к дипломатии, что все умерят свой пыл, и мы вернемся к приемлемой ситуации, чтобы Россия не была задушена санкциями, которые каждый день льются на нее, как дождь из ведра", - сказал Гакоссо в интервью РИА Новости.
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 12:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД объяснил, почему Конго была против исключения России из СПЧ ООН
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Министр пояснил, что позиция его страны основана на необходимости поиска дипломатических путей.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
"Надо вернуться к дипломатии, учитывать требования друг друга. В конфликте, подобном тому, который разворачивается в данный момент, разум не может быть полностью на одной или на другой стороне. Это невозможно, обязательно есть общие обязанности с обеих сторон", - сказал он.
В заключение Гакоссо указал на то, что русский и украинский народы являются братскими, и он хорошо знает людей в обеих странах.
"Я жил и на Украине, в Донецке, и в России, в Санкт-Петербурге, поэтому знаю людей там и там. Я жил в Донецке год, но также я жил в Санкт-Петербурге пять лет. Это то, чем я восхищался, что я очень люблю, и это принесло мне свет разума", - заключил министр.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала