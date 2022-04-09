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Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 09.04.2022
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Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 09.04.2022
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:34
2022-04-09T15:49
в мире
политика
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.Лидеры России и Азербайджана подчеркнули необходимость реализации в полном объеме трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху."При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.В Кремле сообщают, что Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по повестке двусторонних отношений."Подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений", - сообщает пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20220331/karabakh-1781116237.html
https://ria.ru/20220409/pashinyan-1782676613.html
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в мире, политика, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
15:34 09.04.2022 (обновлено: 15:49 09.04.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.
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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Лидеры России и Азербайджана подчеркнули необходимость реализации в полном объеме трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.
"При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.
В Кремле сообщают, что Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по повестке двусторонних отношений.
"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений", - сообщает пресс-служба Кремля.
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