https://ria.ru/20220409/putin-1782687178.html

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 09.04.2022

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:34

2022-04-09T15:34

2022-04-09T15:49

в мире

политика

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.Лидеры России и Азербайджана подчеркнули необходимость реализации в полном объеме трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху."При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.В Кремле сообщают, что Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по повестке двусторонних отношений."Подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений", - сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220331/karabakh-1781116237.html

https://ria.ru/20220409/pashinyan-1782676613.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, политика, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян