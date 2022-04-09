14:24 09.04.2022 (обновлено: 14:33 09.04.2022)
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном подготовку его визита в Москву
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к предстоящему визиту премьера Армении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении в Россию", - говорится в сообщении.
"Затронута также тематика выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Активные российско-армянские контакты на различных уровнях будут продолжены", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Никол Пашинян информировал о переговорах в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В этом контексте Владимир Путин и Никол Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 декабря 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.