https://ria.ru/20220409/protesty-1782712005.html

Акции протеста прошли в Париже в преддверии президентских выборов

Акции протеста прошли в Париже в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 09.04.2022

Акции протеста прошли в Париже в преддверии президентских выборов

Ряд акций протеста, в том числе с участием активистов движения "желтые жилеты", прошли в Париже в преддверии выборов президента Франции, передает корреспондент... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:01

2022-04-09T20:01

2022-04-09T20:01

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париж

франция

протесты

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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ряд акций протеста, в том числе с участием активистов движения "желтые жилеты", прошли в Париже в преддверии выборов президента Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько групп протестующих вышли на манифестации в Париже в субботу, за день до президентских выборов. Среди участников протеста были активисты движения "желтые жилеты", выступающие против действующего президента и кандидата Эммануэля Макрона. Они вышли на шествие под лозунгом: "Марш за будущее". Манифестанты скандировали под музыку и барабанную дробь: "Макрон, вон в первом туре!", "Макрона - в отставку!", надписи их на плакатах гласили "Макрон - бездействие".Протестующие выступают за социальную справедливость, мир и равенство.Шествия в целом проходили мирно, однако манифестанты, дойдя до площади Республики, подожгли мусорные баки и начали валить металлические ограждения. Полиция вмешалась и быстро пресекла это. На место прибыли пожарные.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй - 24 апреля.На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, париж, франция, протесты