Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии
Эксперт Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно увеличивается на шесть месяцев
Терминал в отделении ПФР. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.
Эксперт пояснила, что накопительная пенсия назначается пенсионеру для выплаты пожизненно — независимо от того, сколько он проживет. Размер этой пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.
"Соответственно, математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться", — отметила Касина.
В связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивается на шесть месяцев за каждый год, добавила собеседница агентства.
В конце прошлого года законодатели сохранили в этом году период, действовавший в 2021 году, — 22 года, заключила она.