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Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии - РИА Новости, 09.04.2022
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Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии
Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии - РИА Новости, 09.04.2022
Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии
При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее"... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T01:15
2022-04-09T01:15
общество
россия
нпф "будущее"
светлана касина
пенсия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.Эксперт пояснила, что накопительная пенсия назначается пенсионеру для выплаты пожизненно — независимо от того, сколько он проживет. Размер этой пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.В связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивается на шесть месяцев за каждый год, добавила собеседница агентства.В конце прошлого года законодатели сохранили в этом году период, действовавший в 2021 году, — 22 года, заключила она.
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общество, россия, нпф "будущее", светлана касина, пенсия
01:15 09.04.2022
 
Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии

Эксперт Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно увеличивается на шесть месяцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.
Эксперт пояснила, что накопительная пенсия назначается пенсионеру для выплаты пожизненно — независимо от того, сколько он проживет. Размер этой пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.
"Соответственно, математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться", — отметила Касина.
В связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивается на шесть месяцев за каждый год, добавила собеседница агентства.
В конце прошлого года законодатели сохранили в этом году период, действовавший в 2021 году, — 22 года, заключила она.
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ОбществоРоссияНПФ "БУДУЩЕЕ"Светлана КасинаПенсия
 
 
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