https://ria.ru/20220409/pensii-1782628922.html

Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии

Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии - РИА Новости, 09.04.2022

Эксперт рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсии

При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее"... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T01:15

2022-04-09T01:15

2022-04-09T01:15

общество

россия

нпф "будущее"

светлана касина

пенсия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. При расчете размера накопительной пенсии используется такая величина, как возраст дожития, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.Эксперт пояснила, что накопительная пенсия назначается пенсионеру для выплаты пожизненно — независимо от того, сколько он проживет. Размер этой пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.В связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивается на шесть месяцев за каждый год, добавила собеседница агентства.В конце прошлого года законодатели сохранили в этом году период, действовавший в 2021 году, — 22 года, заключила она.

https://ria.ru/20220317/pensii-1778595924.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, нпф "будущее", светлана касина, пенсия