https://ria.ru/20220409/parki-1782521540.html

Названы самые интересные тематические парки в России

Названы самые интересные тематические парки в России - РИА Новости, 09.04.2022

Названы самые интересные тематические парки в России

Эксперты узнали, в каких тематических парках мечтают побывать россияне, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T07:05

2022-04-09T07:05

2022-04-09T07:05

туризм

московская область (подмосковье)

никола-ленивец

новости - туризм

туризм

рейтинг

санкт-петербург

екатеринбург

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких тематических парках мечтают побывать россияне, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Самым желанным оказался "Сочи Парк", — рассказывают аналитики. — 21 процент респондентов хотели бы съездить туда с детьми на два-три дня".На втором месте — крымский "Дримвуд", а бронзу рейтинга получил "Шервуд" в Карелии, следует из результатов исследования.Также в рейтинг вошли "Диво Остров" в Санкт-Петербурге, "Никола-Ленивец" в Калужской области и "Кудыкина гора" в Липецкой. А реже всего россияне голосовали за Happylon в столичном ТРК Vegas, казанский "Юркин Парк", киногород Piligrim Porto в Подмосковье и парк чудес "Галилео" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20220408/pamyatniki-1782257797.html

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никола-ленивец

санкт-петербург

екатеринбург

калужская область

республика карелия

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липецкая область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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