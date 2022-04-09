https://ria.ru/20220409/parki-1782521540.html
Названы самые интересные тематические парки в России
Названы самые интересные тематические парки в России - РИА Новости, 09.04.2022
Названы самые интересные тематические парки в России
Эксперты узнали, в каких тематических парках мечтают побывать россияне, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T07:05
2022-04-09T07:05
2022-04-09T07:05
туризм
московская область (подмосковье)
никола-ленивец
новости - туризм
туризм
рейтинг
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких тематических парках мечтают побывать россияне, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Самым желанным оказался "Сочи Парк", — рассказывают аналитики. — 21 процент респондентов хотели бы съездить туда с детьми на два-три дня".На втором месте — крымский "Дримвуд", а бронзу рейтинга получил "Шервуд" в Карелии, следует из результатов исследования.Также в рейтинг вошли "Диво Остров" в Санкт-Петербурге, "Никола-Ленивец" в Калужской области и "Кудыкина гора" в Липецкой. А реже всего россияне голосовали за Happylon в столичном ТРК Vegas, казанский "Юркин Парк", киногород Piligrim Porto в Подмосковье и парк чудес "Галилео" в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20220408/pamyatniki-1782257797.html
московская область (подмосковье)
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санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), никола-ленивец, новости - туризм, туризм, рейтинг, санкт-петербург, екатеринбург, калужская область, республика карелия, москва, липецкая область, парки
Названы самые интересные тематические парки в России
Эксперты узнали, в каких тематических парках россияне хотели бы побывать
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких тематических парках мечтают побывать россияне, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Самым желанным оказался "Сочи Парк", — рассказывают аналитики. — 21 процент респондентов хотели бы съездить туда с детьми на два-три дня".
На втором месте — крымский "Дримвуд", а бронзу рейтинга получил "Шервуд" в Карелии, следует из результатов исследования.
Также в рейтинг вошли "Диво Остров" в Санкт-Петербурге, "Никола-Ленивец" в Калужской области и "Кудыкина гора" в Липецкой.
А реже всего россияне голосовали за Happylon в столичном ТРК Vegas, казанский "Юркин Парк", киногород Piligrim Porto в Подмосковье и парк чудес "Галилео" в Екатеринбурге.