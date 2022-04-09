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Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую

Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую

Украинские войска дважды с разницей в 15 минут обстреляли город Ясиноватая ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T06:58

2022-04-09T06:58

2022-04-09T10:07

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды с разницей в 15 минут обстреляли город Ясиноватая ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство республики в СЦКК.По его данным, первый раз украинская сторона открыла огонь в 06:40.Второй раз ВСУ начали обстрел в 06:55, выпустив еще три таких же снаряда.Позже стало известно о третьем обстреле: это произошло в 08:15, снарядов было шесть.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул он.При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны отмечали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

киев

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, украина