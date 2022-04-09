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Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.04.2022
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Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую
Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую
Украинские войска дважды с разницей в 15 минут обстреляли город Ясиноватая ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T06:58
2022-04-09T10:07
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды с разницей в 15 минут обстреляли город Ясиноватая ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство республики в СЦКК.По его данным, первый раз украинская сторона открыла огонь в 06:40.Второй раз ВСУ начали обстрел в 06:55, выпустив еще три таких же снаряда.Позже стало известно о третьем обстреле: это произошло в 08:15, снарядов было шесть.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул он.При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны отмечали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, украина
06:58 09.04.2022 (обновлено: 10:07 09.04.2022)
 
Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР
Бронетранспортер Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронетранспортер Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды с разницей в 15 минут обстреляли город Ясиноватая ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство республики в СЦКК.
По его данным, первый раз украинская сторона открыла огонь в 06:40.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Второй раз ВСУ начали обстрел в 06:55, выпустив еще три таких же снаряда.
Позже стало известно о третьем обстреле: это произошло в 08:15, снарядов было шесть.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул он.
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны отмечали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
© Белая книга Новороссии

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
1 из 16

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
2 из 16

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
3 из 16

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года
4 из 16

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

Тело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске
5 из 16

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
6 из 16

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
Ситуация в Славянске
7 из 16
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
8 из 16

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© Белая книга Новороссии

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину
9 из 16

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
10 из 16

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей СтенинОтпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
11 из 16
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

 02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
12 из 16

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

2454426 27.06.2014 Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка. Андрей Стенин / РИА Новости
13 из 16

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

2455300 29.06.2014 Семья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске. Андрей Стенин / РИА Новости
14 из 16

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
15 из 16

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
16 из 16

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

© Белая книга Новороссии
1 из 16

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
2 из 16

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
3 из 16

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

© Белая книга Новороссии
4 из 16

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

© Белая книга Новороссии
5 из 16

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости . Андрей Стенин
6 из 16

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

© Белая книга Новороссии
7 из 16
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 16

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 16

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

© Белая книга Новороссии
10 из 16

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
11 из 16
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© РИА Новости . Андрей Стенин
12 из 16

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
13 из 16

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

© РИА Новости . Андрей Стенин
14 из 16

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
15 из 16

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

© Белая книга Новороссии
16 из 16

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

© Белая книга Новороссии
 
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