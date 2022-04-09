Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.
""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.
Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.
8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.
8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.
Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.
Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.
27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.
27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.
14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.
14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.
Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.
Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.
5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.
5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.
""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.
8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.
Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.
27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.
14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.
Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.
5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.