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Москалькова: на Украине освободили 14 российских гражданских моряков

Москалькова: на Украине освободили 14 российских гражданских моряков - РИА Новости, 09.04.2022

Москалькова: на Украине освободили 14 российских гражданских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:15

2022-04-09T14:15

2022-04-09T14:59

в мире

россия

татьяна москалькова

украина

мариуполь

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине.По информации Москальковой, ВСУ c 24 февраля удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, а выход в море заминировали."У ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости", — добавила омбудсмен.Москалькова отметила, что все это время она была на связи с родными моряков, обращалась в Минобороны, МИД и к украинской стороне.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220405/evropa-1781879036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, татьяна москалькова, украина, мариуполь, владимир путин, вооруженные силы украины