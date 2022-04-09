https://ria.ru/20220409/mariupol-1782649747.html

Из Левобережного района Мариуполя эвакуировали за день более 80 жителей

Из Левобережного района Мариуполя эвакуировали за день более 80 жителей - РИА Новости, 09.04.2022

Из Левобережного района Мариуполя эвакуировали за день более 80 жителей

Из районов Мариуполя, которые остаются в зоне поражения украинских националистов, эвакуировали за день более 80 жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:58

2022-04-09T08:58

2022-04-09T08:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Из районов Мариуполя, которые остаются в зоне поражения украинских националистов, эвакуировали за день более 80 жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию мирных жителей Левобережного района Мариуполя, где еще остаётся опасность обстрелов боевиками националистических батальонов. За день из подвалов жилых домов, находящихся вблизи линии соприкосновения, вывезены более 80 жителей города, в том числе, 14 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для безопасной эвакуации из-под огня украинских военных использовались боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортёры. Кроме того, эвакуационные отряды маскировались с помощью дымов."Все люди доставлены в безопасные места. Жителям, пострадавшим от обстрелов, российскими военнослужащими оказывалась квалифицированная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)