Из Левобережного района Мариуполя эвакуировали за день более 80 жителей

Минобороны вывезло из Левобережного района Мариуполя более 80 жителей, включая 14 детей
В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.
В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.
Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.
И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.
И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.
Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.
Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.
Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.
Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.
Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.
Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.
С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.
С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.
Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.
Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.
Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.
Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.
В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.
Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.
И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.
Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.
Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.
Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.
С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.
Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.
Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.