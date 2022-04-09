https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782682087.html

В индийском штате Гуджарат выявили случай нового штамма коронавируса

В индийском штате Гуджарат выявили случай нового штамма коронавируса - РИА Новости, 09.04.2022

В индийском штате Гуджарат выявили случай нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса XE выявлен в индийском штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи, сообщили власти штата в субботу. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:26

2022-04-09T14:26

2022-04-09T14:27

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Новый штамм коронавируса XE выявлен в индийском штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи, сообщили власти штата в субботу.Врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса - XD, XE и XF. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2."Мужчина из (района) Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время своего визита в (город) Вадодару 12 марта", — сказал медицинский работник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции.Мужчина посетил Вадодару по работе и остановился в отеле. По словам Пателя, после того, как у него началась температура, мужчина прошел тестирование на COVID-19 в частной лаборатории, результат которого оказался положительным. Через некоторое время мужчина вернулся в Мумбаи, а результаты секвенирования его генома пришли только в пятницу."12 марта у него был обнаружен положительный результат. Его образец был отправлен на секвенирование генома. По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ… Он вернулся в Мумбаи самостоятельно. Местным властям ничего не известно о дальнейшем статусе пациента", — сказал Патель.Ранее власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в Индии. Новый вариант коронавируса был выявлен у 50-летней полностью вакцинированной женщины, приехавшей 10 февраля из Южной Африки. Заражение у нее было выявлено в марте, к настоящему времени женщина поправилась и чувствует себя хорошо. Власти Мумбаи заявили, что отследили контактировавших с ней людей и не выявили среди них зараженных коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/kitay-1781659144.html

https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, коронавирус covid-19, индия, мумбаи, юар