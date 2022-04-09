https://ria.ru/20220409/kartiny-1782696097.html

Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России

Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России - РИА Новости, 09.04.2022

Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России

Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:11

2022-04-09T17:11

2022-04-09T17:11

культура

живопись

япония

россия

италия

москва

санкт-петербург

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - говорится в сообщении.Отмечается, что две другие машины доставят картины в московские музеи."Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220409/kartiny-1782676703.html

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италия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

живопись, япония, россия, италия, москва, санкт-петербург, государственный эрмитаж