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Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России - РИА Новости, 09.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220409/kartiny-1782696097.html
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России - РИА Новости, 09.04.2022
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России
Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:11
2022-04-09T17:11
культура
живопись
япония
россия
италия
москва
санкт-петербург
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - говорится в сообщении.Отмечается, что две другие машины доставят картины в московские музеи."Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220409/kartiny-1782676703.html
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живопись, япония, россия, италия, москва, санкт-петербург, государственный эрмитаж
17:11 09.04.2022
 
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России

Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финскую границу

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
"Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две другие машины доставят картины в московские музеи.
"Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", - добавили в пресс-службе.
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