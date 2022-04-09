https://ria.ru/20220409/kartiny-1782696097.html
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России - РИА Новости, 09.04.2022
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России
Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:11
2022-04-09T17:11
2022-04-09T17:11
культура
живопись
япония
россия
италия
москва
санкт-петербург
государственный эрмитаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/35/1551733548_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_fcd2c8428cc5848d4d6aeefa4b6b26af.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - говорится в сообщении.Отмечается, что две другие машины доставят картины в московские музеи."Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220409/kartiny-1782676703.html
япония
россия
италия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/35/1551733548_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_ec88f9fea1d33e9a8ad18b826136e3a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
живопись, япония, россия, италия, москва, санкт-петербург, государственный эрмитаж
Машины с картинами с выставок в Италии и Японии находятся в России
Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финскую границу