https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html

Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя

Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2022

Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя

Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T03:12

2022-04-09T03:12

2022-04-09T10:10

игорь конашенков

владимир путин

россия

мелитополь

днепропетровск

ми-8

донбасс

батальон "азов"

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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 9 апр — РИА Новости. Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь "азовцам", чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту."Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения", — сказал Бурлаков."Командир экипажа — подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман — лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут", — добавил борттехник.По словам Бурлакова, от экипажа вертолета требовалось "перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды"."Мы — ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС", — пояснил Бурлаков.По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков."Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — вспоминает бортовой техник.Сейчас он находится в российском военном госпитале в Мелитополе.По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он."Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", — признал Бурлаков.По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/trassa-1782612536.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство "Азова" Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости. 2022-04-09T03:12 true PT3M30S

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