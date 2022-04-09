Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя

МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 9 апр — РИА Новости. Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь "азовцам", чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту."Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения", — сказал Бурлаков."Командир экипажа — подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман — лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут", — добавил борттехник.По словам Бурлакова, от экипажа вертолета требовалось "перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды"."Мы — ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС", — пояснил Бурлаков.По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков."Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — вспоминает бортовой техник.Сейчас он находится в российском военном госпитале в Мелитополе.По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он."Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", — признал Бурлаков.По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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353
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Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство "Азова"
Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя
Пленный летчик ВСУ: эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя помешала плохая организация
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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 9 апр — РИА Новости. Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.
Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь "азовцам", чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту.
"Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения", — сказал Бурлаков.
"Командир экипажа — подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман — лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут", — добавил борттехник.
По словам Бурлакова, от экипажа вертолета требовалось "перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды".
"Мы — ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС", — пояснил Бурлаков.
"Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь", — вспоминает борттехник.
По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков.
"Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — вспоминает бортовой техник.
Сейчас он находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
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""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
12 из 16
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", — признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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