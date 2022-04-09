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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2022
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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2022
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя
Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:12
2022-04-09T10:10
игорь конашенков
владимир путин
россия
мелитополь
днепропетровск
ми-8
донбасс
батальон "азов"
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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 9 апр — РИА Новости. Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь "азовцам", чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту."Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения", — сказал Бурлаков."Командир экипажа — подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман — лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут", — добавил борттехник.По словам Бурлакова, от экипажа вертолета требовалось "перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды"."Мы — ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС", — пояснил Бурлаков.По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков."Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — вспоминает бортовой техник.Сейчас он находится в российском военном госпитале в Мелитополе.По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он."Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", — признал Бурлаков.По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/trassa-1782612536.html
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Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство "Азова"
Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.
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игорь конашенков, владимир путин, россия, мелитополь, днепропетровск, ми-8, донбасс, батальон "азов", в мире, украина, мариуполь
03:12 09.04.2022 (обновлено: 10:10 09.04.2022)
 
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя

Пленный летчик ВСУ: эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя помешала плохая организация

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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 9 апр — РИА Новости. Попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась, потому что ее плохо организовали, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков. Видеозапись его допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.
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Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь "азовцам", чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту.
"Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения", — сказал Бурлаков.
"Командир экипажа — подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман — лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут", — добавил борттехник.
По словам Бурлакова, от экипажа вертолета требовалось "перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды".
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"Мы — ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС", — пояснил Бурлаков.
"Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь", — вспоминает борттехник.
По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков.
"Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", — вспоминает бортовой техник.
Сейчас он находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
© Белая книга Новороссии

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
1 из 16

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
2 из 16

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
3 из 16

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года
4 из 16

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

Тело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске
5 из 16

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
6 из 16

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
Ситуация в Славянске
7 из 16
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
8 из 16

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© Белая книга Новороссии

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину
9 из 16

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
10 из 16

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей СтенинОтпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
11 из 16
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© РИА Новости . Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

 02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
12 из 16

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости . Андрей Стенин

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

2454426 27.06.2014 Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка. Андрей Стенин / РИА Новости
13 из 16

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

2455300 29.06.2014 Семья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске. Андрей Стенин / РИА Новости
14 из 16

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© Белая книга Новороссии

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
15 из 16

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
16 из 16

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

© Белая книга Новороссии
1 из 16

""Горловская мадонна" – юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
2 из 16

Конец июля 2014 года, поселок Юбилейный в Луганской области. Пожилая женщина погибла в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
3 из 16

8 июня.2014 года. Пятилетняя девочка – жертва обстрела в поселке Семеновка.

© Белая книга Новороссии
4 из 16

Этот дедушка – один из многих беспомощных стариков, погибших при обстреле Дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.

© Белая книга Новороссии
5 из 16

Эта женщина погибла в своей квартире. Это последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости . Андрей Стенин
6 из 16

Июль 2014 года, г. Луганск. Женщина в состоянии шока рядом с жертвой артиллерийского обстрела военными ВСУ.

© Белая книга Новороссии
7 из 16
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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8 из 16

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, дом которой загорелся из-за попадания в него снаряда.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 16

27 января.2015 года, г. Донецк. Во время артиллерийского обстрела военными ВСУ погиб четырехлетний Саша. В его спину попал осколок снаряда.

© Белая книга Новороссии
10 из 16

14 августа 2014 года, район пересечения ул. Артема и ул. 25-летия РККА, г. Донецк. Пожилая женщина – жертва обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
11 из 16
Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© РИА Новости . Андрей Стенин
12 из 16

2 января 2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из ВСУ маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
13 из 16

Голубовка после артобстрела. Старики оплакивают сыновей.

© РИА Новости . Андрей Стенин
14 из 16

Выжившие, но теперь бездомные. Жители микрорайона Артема в Славянске.

© РИА Новости / Андрей Стенин
15 из 16

Сентябрь 2014 года, Енакиево. Бабушка – жертва артиллерийского обстрела солдатами ВСУ.

© Белая книга Новороссии
16 из 16

5 ноября 2014 года, г. Донецк. При артиллерийских ударах со стороны военных преступников из ВСУ на стадионе школы №63 были убиты два школьника.

© Белая книга Новороссии
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", — признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияМелитопольДнепропетровскМи-8ДонбассБатальон "Азов"В миреУкраинаМариуполь
 
 
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