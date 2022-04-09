https://ria.ru/20220409/es-1782684299.html
"Следующий Йемен?" Французы не захотели принимать Украину в "европейскую семью"
Французы не захотели принимать Украину в "европейскую семью" - РИА Новости, 09.04.2022
"Следующий Йемен?" Французы не захотели принимать Украину в "европейскую семью"
Зрители французского телеканала BFMTV жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о перспективах вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:53
2022-04-09T14:53
2022-04-09T15:48
в мире
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Зрители французского телеканала BFMTV жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о перспективах вступления Украины в ЕС.Поводом для обсуждения стала новость о визите политика в Киев, где она передала Владимиру Зеленскому анкету для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Во время общения с журналистами Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "частью европейской семьи".Большинство пользователей негативно восприняли такое заявление, отметив, что их мнение по этому вопросу никто не спрашивал."Это очень серьезная ошибка. Вы играете с огнем. А платить за все это придется простым гражданам", — убежден Zeïna."Теперь понятно, почему британцы вышли из Евросоюза", — рассуждает NINI."Они решили еще и географию изменить. Украина, конечно, в Европе, а Россию вы куда отнесете? В Азию?" — спрашивает Ntsissi Fidele.Комментатор под ником NervTwilight, в свою очередь, допустил, что за происходящим вновь стоит Вашингтон.Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю в конце прошлого года. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва может "в один момент" остановить спецоперацию, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/kononenko-1777420249.html
https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781407245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, сша, владимир зеленский, йемен, палестина
14:53 09.04.2022 (обновлено: 15:48 09.04.2022)
Французы не захотели принимать Украину в "европейскую семью"
Зрители BFMTV: мнения простых граждан по вопросу принятия Украины в ЕС никто не спрашивал
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Зрители французского телеканала BFMTV
жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о перспективах вступления Украины в ЕС.
Поводом для обсуждения стала новость о визите политика в Киев, где она передала Владимиру Зеленскому
анкету для начала переговоров по вступлению в Евросоюз
. Во время общения с журналистами Урсула фон дер Ляйен
назвала Украину "частью европейской семьи".
Большинство пользователей негативно восприняли такое заявление, отметив, что их мнение по этому вопросу никто не спрашивал.
"Когда с нами консультировались по поводу членства Украины? ЕС — что угодно, только не демократия", — считает SoScrat.
"Это очень серьезная ошибка. Вы играете с огнем. А платить за все это придется простым гражданам", — убежден Zeïna.
"Теперь понятно, почему британцы вышли из Евросоюза", — рассуждает NINI.
"Супер, а когда Йемен отнесем к Европе? И что там по поводу Палестины?" — интересуется Le Comédien.
"Они решили еще и географию изменить. Украина, конечно, в Европе, а Россию вы куда отнесете? В Азию?" — спрашивает Ntsissi Fidele.
Комментатор под ником NervTwilight, в свою очередь, допустил, что за происходящим вновь стоит Вашингтон.
"Цель состоит в том, чтобы просто держать нас подальше от русских, чтобы Соединенные Штаты продавали нам свое оружие, сверхгрязный газ и вакцины", — заключил он.
Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю в конце прошлого года. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва может "в один момент" остановить спецоперацию, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.