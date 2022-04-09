https://ria.ru/20220409/ermitazh-1782718029.html

В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии

В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии - РИА Новости, 09.04.2022

В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии

Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:27

2022-04-09T21:27

2022-04-09T21:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских и французских мастеров второй половины XVIII - XIX веков.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.В выставке также участвовали музеи-заповедники "Гатчина", "Павловск", "Царское Село" и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом."Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости культуры, мид финляндии, государственный эрмитаж, финляндия, санкции в отношении россии, россия, италия