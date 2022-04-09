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В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии - РИА Новости, 09.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220409/ermitazh-1782718029.html
В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии
В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии - РИА Новости, 09.04.2022
В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии
Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:27
2022-04-09T21:27
культура
новости культуры
мид финляндии
государственный эрмитаж
финляндия
санкции в отношении россии
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италия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских и французских мастеров второй половины XVIII - XIX веков.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.В выставке также участвовали музеи-заповедники "Гатчина", "Павловск", "Царское Село" и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом."Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку", - отмечается в сообщении.
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новости культуры, мид финляндии, государственный эрмитаж, финляндия, санкции в отношении россии, россия, италия
21:27 09.04.2022
 
В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии

Эрмитаж: среди задержанных в Финляндии были работы европейских мастеров XVIII — XIX веков

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗдание Государственного Эрмитажа
Здание Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Здание Государственного Эрмитажа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских и французских мастеров второй половины XVIII - XIX веков.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.
"В Россию вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", организованной постоянным партнером Эрмитажа - Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини", - сообщает Эрмитаж в своем Telegram-канале.
В выставке также участвовали музеи-заповедники "Гатчина", "Павловск", "Царское Село" и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом.
"Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку", - отмечается в сообщении.
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КультураНовости культурыМИД ФинляндииГосударственный ЭрмитажФинляндияСанкции в отношении РоссииРоссияИталия
 
 
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