В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии
Эрмитаж: среди задержанных в Финляндии были работы европейских мастеров XVIII — XIX веков
Здание Государственного Эрмитажа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, Джулио Карлини - итальянских и французских мастеров второй половины XVIII - XIX веков.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.
"В Россию вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", организованной постоянным партнером Эрмитажа - Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини", - сообщает Эрмитаж в своем Telegram-канале.
В выставке также участвовали музеи-заповедники "Гатчина", "Павловск", "Царское Село" и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом.
"Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку", - отмечается в сообщении.