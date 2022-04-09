https://ria.ru/20220409/duda-1782552109.html

Вадим Дуда: чтобы оцифровать фонды Ленинки, понадобится две тысячи лет

Вадим Дуда: чтобы оцифровать фонды Ленинки, понадобится две тысячи лет - РИА Новости, 09.04.2022

Вадим Дуда: чтобы оцифровать фонды Ленинки, понадобится две тысячи лет

Глава Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда рассказал в интервью РИА Новости, как и когда библиотека будет отмечать свой 160-летний юбилей, чем РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:00

2022-04-09T12:00

2022-04-09T12:00

интервью

российская государственная библиотека

национальная электронная библиотека

москва

россия

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Глава Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда рассказал в интервью РИА Новости, как и когда библиотека будет отмечать свой 160-летний юбилей, чем бумажная книга существенно отличается от электронной, и как библиотеке удается идти в ногу со временем и технологиями, оставаясь эталоном старейшего учреждения, преданного книжным традициям. Беседовала Катерина Алабина.– Грядет 160-летие РГБ. Вы будете отмечать его по новому или по старому стилю: 19 июня или 1 июля?– Кроме двух дат, у нас есть история двух городов – Санкт-Петербурга и Москвы, ведь 160-летие мы отмечаем именно московского периода. А до этого, начиная с 1828 года – Указа Николая I о передаче коллекций и дома Румянцева Министерству просвещения – и до 1861 года, более 30 лет Румянцевский музеум, ставший основой библиотеки, находился в северной столице. Когда директором нового подразделения стал известный писатель, князь Владимир Одоевский, он, видя печальное положение Румянцевского музеума, в 1861 году предложил перевезти его в Москву. Москва приняла такой дар с большой благодарностью, коллекции разместились в самом центре города – в Доме Пашкова. Так, за точку отсчета было взято появление первого официального документа: император Александр II 19 июня 1862 года утвердил "Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме", по новому стилю – 1 июля. Именно в этот день библиотека будет отмечать юбилей.– Какие мероприятия планируются в этот день? Возможно, мастер-классы, лекции на территории РГБ или на какой-то другой площадке?– В этот день мы соберем читателей и друзей библиотеки – пригласим на экскурсии и расскажем о Румянцевском музеуме и Доме Пашкова, месте, где и зародилась история библиотеки. Также откроем фотовыставку в парке Сокольники – историческом для нас месте, именно там в 30-е годы были открыты филиал библиотеки и летняя читальня. Совместно с департаментом культуры Москвы планируем открыть на Бульварном кольце фотовыставку, посвященную архитектурному комплексу Ленинки – работы друга нашей библиотеки и талантливого фотографа Михаила Розанова позволят увидеть наши исторические здания и интерьеры в самых неожиданных ракурсах.В целом, у нас планы праздновать весь год – событиями, выставками, коллаборациями. Например, один из проектов будет посвящен 210-летию Бородинского сражения, его мы готовим совместно с музеем-заповедником "Бородинское поле". В июне на площадке в Бородино мы откроем выставку из фондов нашей библиотеки, основу экспозиции составит собрание известного московского "коллекционера русской военной истории" Александра Макарова, включающее в себя не только уникальные издания, но и оригинальные знаки полков-участников Отечественной войны 1812 года, памятные знаки и жетоны и другие подлинные артефакты. Коллекция впервые покинет стены Ленинки и будет представлена в таком объеме и полноте. Весной в наших сувенирных магазинах появятся эксклюзивная коллекция дизайнерских шелковых платков, создатели которой творчески переосмыслили художественное оформление редчайших книг из наших фондов, и наша совместная коллекция посуды с Гжельским фарфоровым заводом.– Какие планы на развитие Музея книги – там активно проводятся выставки, но деятельность музея пока освещается мало. Расскажите о самых ярких изменениях, которые хотелось бы привнести в жизнь музея. Может, планируется создать отдельный сайт или telegram-канал для Музея?– Музей книги – это часть книг нашего Фонда редких и ценных изданий, который насчитывает около 370 тысяч единиц хранения, и только около 300 из них экспонируется в самом музее. Основной экспонат музея – это, конечно же, книга. Как предмет искусства, как средство информации и распространения знаний, как инструмент образования и воспитания, как часть материальной культуры. Это единственный в своем роде музей в нашей стране, и мы невероятно им гордимся.Из-за пандемийных ограничений почти полтора года Музей книги работал в ограниченном режиме. Но на сегодняшний день мы полностью возобновили работу и готовы встречать новых посетителей. В планах также перезапуск музея: будут изменения в пространстве и экспозиции, активное включение мультимедийной составляющей: возможность виртуально полистать книгу и многое другое.– Много ли коллекционеров или простых людей приносят Музею книги что-то в дар? Расскажите о самых необычных, редких подарках.­ Надо отметить, что первая и основная коллекция Российской государственной библиотеки сформировалась именно из даров. Главным ее дарителем и одновременно создателем стал Граф Николай Петрович Румянцев, он мечтал о публичном музее, рассказывающем об истории, искусстве, самобытности и природе России. Граф на протяжении всей жизни собирал исторические книги и рукописи, составлял летописи древних русских городов, издавал памятники древнерусской письменности, изучал обычаи и обряды народов России. После его кончины брат Николая, Сергей, передал более 28 тысяч томов книг, рукописей, коллекций и небольшое собрание живописи государству — "на пользу Отечеству и благое просвещение", которые просуществовали в северной столице 30 лет и далее были отправлены в Москву. Традиции дарения и меценатства сохраняются и в наши дни, и мы этому рады.В прошлом году библиотека получила в дар почти 18 тысяч книг и журналов, в 2020 их было 13 тысяч, а в допандемийные годы в библиотеку приносили по 20-25 тысяч книг и документов. Лакуны РГБ заполняют все: читатели, меценаты, букинисты, организации, издательства, посольства и частные коллекционеры. Также среди дарителей, меценатов и попечителей библиотеки были члены царской семьи, политики и ученые своего времени: Витте, Сперанский, Шереметев, Нарышкин, Карнеги, а вдова Михаила Булгакова Елена Александровна передала в архив РГБ более тысячи документов, включая рукописи и фотографии.– Сейчас РГБ развивает площадки Яндекс.Дзен и свой telegram-канал. Какая платформа нравится больше, какую еще хотите развивать? Возможно, ВКонтакте? К тому же, сейчас, особенно после пандемии, многие потенциальные читатели начинают знакомство с библиотекой с ее сайта. Следуете ли вы за этой тенденцией? Что предпринимаете, чтобы знакомство продолжилось? Как планируете развивать работу сервисов?– Действительно, РГБ работает со всеми популярными социальными сетями, сегодня без них невозможно представить нынешнюю реальность – они делают нас ближе, дают возможность неформально пообщаться с читателем, мы получаем моментальный отклик, что дает широкие возможности для развития, для того, чтобы библиотека становилась лучше для своего читателя.В нашем сообществе ВКонтакте мы проводим трансляции событий Ленинки, площадка – наш давний партнер. В обозримом будущем через эту социальную сеть можно будет заказать копию документа из РГБ, купить билет на экскурсию или приобрести сувенирную продукцию Ленинки. В своем telegram-канале мы освещаем афишу мероприятий и делимся фотографиями, блог в ЖЖ – для длинных текстов и вдумчивого общения. На Яндекс.Дзен мы раскрываем фонды библиотеки: рассказываем о сокровищах, о книжных памятниках и новинках мобильного приложения "НЭБ. Свет".В свою очередь, сайт Ленинки – это неотъемлемая и очень важная часть библиотеки, и мы непрерывно ведем работы по совершенствованию наших сервисов, делая их удобнее для нашего читателя. На сайте Ленинки читатели могут получить читательский билет, почитать электронное издание, заранее заказать книги и документы из каталога в читальный зал, удаленно полистать журналы и книги издательств со всего мира, а также заказать копию документа на свой электронный ящик.– Как библиотека справляется с кибератаками, бывают ли они у вас и часто ли?– Ресурсы Ленинки пользуются неизменной популярностью. В среднем, это около трех миллионов визитов в месяц – как любой востребованный ресурс, мы периодически сталкиваемся с такого рода воздействиями. Но это никак не отражается на работе системы, поскольку мы уже давно научились справляться с кибератаками.– Планируется ли в РГБ устраивать какие-то творческие клубы, чтобы привлекать молодых авторов, поэтов, писателей? Приглашать известных, в том числе иностранных авторов, чтобы библиотека стала местом не только чтения книг, но таким новым творческим миром, куда престижно попасть?– Писатели и поэты – это все наши посетители. Гостями библиотеки в свое время становились Бернар Вебер, Дэвид Митчелл, Орхан Памук и другие – библиотека была, есть и остается местом встречи читателя, автора и книги. Например, не так давно свой читательский приходила обновить писательница Гузель Яхина, которая, по ее признанию, писала в стенах библиотеки "Дети мои".А творческие клубы, встречи с писателями, концерты, спектакли, экскурсии, выставки и многое другое — давно знакомый формат для РГБ. Традиционно в стенах библиотеки проводятся знаковые литературные премии: "Лучшие книги и издательства года", Всероссийского конкурса "Культура слова", "Русский детектив" и, конечно же, "Большая книга", а в прошлом году состоялось награждение лауреатов Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена – самой престижной награды в области детской литературы и иллюстрации в мире. Сейчас, когда закончилась пандемия, и все ограничения сняты, мы планируем запуск новых проектов и встреч.– Как будет развиваться НЭБ? Появится ли приложение на телефон или планшет, какие изменения грядут на сайте и в системе сервиса – будет ли он упрощен каким-то образом или, напротив, хотите добавить новые функции?– Национальная электронная библиотека (НЭБ) становится основой российского электронного пространства знаний, крупнейшего межведомственного проекта в цифровом пространстве.НЭБ будет предоставлять навигацию и возможность работы с наиболее полным репертуаром книг, изданных в России (НЭБ.Книги), журналов и газет, обработанных и "разобранных" на статьи, тексты, фотографии, с возможностью интеллектуального поиска (НЭБ.Периодика), диссертациям и авторефератам, научным публикациям и статьям (НЭБ.Наука). Кроме того, будет обеспечена интеграция с патентной библиотекой, государственными архивами, госкаталогом музейного фонда. Все эти материалы будут связаны и энциклопедическим ресурсом, создаваемым на базе БРЭ.Еще один проект, которым мы гордимся и о котором у нас много положительных откликов со стороны читателей – мобильное приложение для бесплатного чтения – "НЭБ.Свет", включающее в себя коллекцию из более чем 1500 произведений классиков мировой литературы и современного научпопа от Гоголя до Стивена Хокинга.– Интересно узнать про оцифровку книг. Сколько изданий на данный момент есть в электронном доступе? Стоит ли задача оцифровать их все (даже несмотря на то, что воплощение явно будет непростым)?– В стенах Российской государственной библиотеки находится более 48 миллионов единиц хранения на 367 языках мира, из них всего оцифровано 1,7 миллиона документов – большая часть из них находится в свободном доступе. Несмотря на то, что в РГБ – крупнейший участок по оцифровке в Западной Европе, чтобы оцифровать фонд Ленинки нам понадобится почти две тысячи лет!В первую очередь оцифровке подлежат "Книжные памятники" – печатные издания и рукописи, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и имеющие особое историческое, научное и культурное значение. При этом, к памятникам относят не только старинные книги и рукописи, но и гравюры, плакаты, нотные издания, географические карты. Многие из них являются настоящими произведениями искусства, дают новый взгляд на историю, помогают глубже понять реалии времени, когда они были созданы.До недавнего времени эти редкие документы были доступны лишь избранным. Сегодня проект по оцифровке книжных памятников дает возможность работать с фолиантами специалистам по всей стране.– Ваше мнение: какой формат книги лучше – электронный, аудио или обыкновенный бумажный носитель? Какой из них для вас займет первое место, а какой – получит "бронзу"? И почему?– Спросите у любого, кто находится в читальном зале, я уверен, что они отдадут предпочтение бумажной книге: шелест страниц, ощущение бумаги, неповторимый запах – все это непреходящее, вековое чудо, которое мы обязаны бережно хранить и передавать потомкам. С другой стороны, книга – это в первую очередь информация, а носитель – это уже дело привычки. Я за любые форматы, они не враждуют между собой, а дополняют, подбирая тропы к сердцу читателя.– Тот же вопрос, но относительно не вас, а будущих поколений. Вы считаете, электронный и аудио- форматы удобны и полезны? Или все-таки детям и подросткам стоит сохранить традиции чтения на бумажных носителях?– Думаю, бумажная книга как формат необходима для научения чтению и в образовательных целях, и для ведения научной деятельности. В остальном, как я уже и говорил, это дело привычки. Неизменной ценностью остается само желание читать, развиваться, открывать что-то новое.– Знаю, что вы в том числе являетесь координатором федерального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах России. Расскажите, что конкретно для вас означает эта миссия, и почему вы принимаете в ней участие?– С самого старта проекта в 2019 году наша миссия – создать современные культурные пространствах в регионах России, которые отвечают на актуальные вызовы времени: обновляют книжный фонд, используют передовые технологии, предоставляют комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, предлагают читателям разные варианты интеллектуального досуга. Не было ни одного года, в который мы бы открыли запланированные изначально 110 библиотек нового поколения, перезагрузку прошли гораздо больше учреждений. К концу 2021 года в субъектах РФ открылось уже 611 модельных библиотек. За три года реализации общая сумма финансирования проекта составила четыре миллиарда 80 миллионов рублей. Значительная поддержка на федеральном уровне позволила учреждениям культуры в 81 регионе страны выйти на новый жизненный этап.Для меня и сотрудников Ленинки работа коллег из разных субъектов РФ — постоянный источник вдохновения. За три года модернизации библиотек в регионах России удалось свежим взглядом окинуть историю и культуру нашей большой страны. Мы увидели, как многогранно выполняют свою работу библиотекари в больших городах и маленьких селах, как самобытно они показывают каждый регион на разных уровнях — от библиотечных фондов до дизайна помещений. Модернизация библиотек влияет на качество жизни людей и во многом формирует их будущее. На мой взгляд, это очень благородная миссия.– Каковы ваши идеи относительно дальнейших шагов по развитию модельных библиотек? И каковы текущие успехи? Приведите, на ваш взгляд, самые яркие примеры успешного развития программы.– Сейчас модернизированные библиотеки становятся для местных сообществ центрами притяжения, пространствами новых смыслов и идей ― это особенно важный результат развития проекта. Мы в предвкушении, какими предстанут перед нами обновленные библиотеки в регионах в этом году, какие инициативы для развития общего библиотечного дела они предложат.На базе многих модельных библиотек проходят мероприятия, приуроченные к Году культурного наследия народов России – по инициативе Минкультуры РФ был запущен проект по созданию точек концентрации талантов в библиотеках "Гений места", направленный на активизацию и развитие креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности. В модельных библиотеках открыты возможности не только для работы и досуга, но даже для восстановления здоровья – сотрудники Городской библиотеки №1 в городе Ряжск Рязанской области помогают в реабилитации переболевших коронавирусом.В свою очередь, все больше библиотек открыто говорят о необходимости повышения своих профессиональных компетенций, и модельные библиотеки дают уникальную экспертизу в этом вопросе. Что касается нашего участия, то на базе проектного офиса продолжает работу Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры РГБ – он предлагает множество учебных программ в области библиотечного дела, социокультурного проектирования, менеджмента, маркетинга и других направлений, без которых современный культурный сегмент не может функционировать.

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Алёна Пава

интервью, российская государственная библиотека, национальная электронная библиотека, москва, россия