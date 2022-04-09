https://ria.ru/20220409/donbass-1782690659.html

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек - РИА Новости, 09.04.2022

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек

За день в субботу из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы еще 178 человек, среди них 34 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:13

2022-04-09T16:13

2022-04-09T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

россия

новоазовский район

украина

здоровье - общество

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. За день в субботу из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы еще 178 человек, среди них 34 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики."В течение дня 9 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 34 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.В сообщении штаба также отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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новоазовский район

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, новоазовский район, украина, здоровье - общество, мчс днр