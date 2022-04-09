В Анапе обследовали выброшенную на берег средиземноморскую черепаху
Состояние спасенной в Анапе средиземноморской черепахи остается тяжелым
Средиземноморская черепаха, обнаруженная на пляже в Анапе
КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Огромную средиземноморскую черепаху, выброшенную на берег в Анапе, обследовали в горбольнице на компьютерном томографе, ее состояние остается тяжелым, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Черепаху размером 110 сантиметров и весом около 100 килограммов нашли на пляже в районе анапского поселка Джемете. По мнению специалистов, это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу, она не водится в Черном море. Рептилию, вероятнее всего, занесло в Черное море из Средиземного штормовым течением. По данным осмотревших ее специалистов утришского заповедника, животное находится в тяжелом состоянии, с признаками переохлаждения и истощения, ее передали в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Там ее поместили для обогрева в бассейн.
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Власти Анапы сообщили, что черепаха стала пациентом городской больницы.
"Состояние "Тортилы" по-прежнему остается тяжелым. Для постановки диагноза нужны дополнительные исследования. С большим вниманием и заботой врачи отнеслись к необычному пациенту. Сначала они попытались сделать рентген, но панцирь оказался настолько плотным, что интерпретировать результаты не получилось. Тогда медики обратились к более современному оборудованию и сделали пациентке компьютерную томографию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты КТ направлены в столичный центр океанографии и морской биологии "Москвариум", его эксперты должны дать свое заключение о здоровье рептилии.