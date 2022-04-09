https://ria.ru/20220409/cherepakha-1782675024.html

В Анапе обследовали выброшенную на берег средиземноморскую черепаху

В Анапе обследовали выброшенную на берег средиземноморскую черепаху - РИА Новости, 09.04.2022

В Анапе обследовали выброшенную на берег средиземноморскую черепаху

Огромную средиземноморскую черепаху, выброшенную на берег в Анапе, обследовали в горбольнице на компьютерном томографе, ее состояние остается тяжелым, сообщает... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:59

2022-04-09T12:59

2022-04-09T12:59

анапа

черное море

москвариум

наука

экология

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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Огромную средиземноморскую черепаху, выброшенную на берег в Анапе, обследовали в горбольнице на компьютерном томографе, ее состояние остается тяжелым, сообщает пресс-служба мэрии курорта.Черепаху размером 110 сантиметров и весом около 100 килограммов нашли на пляже в районе анапского поселка Джемете. По мнению специалистов, это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу, она не водится в Черном море. Рептилию, вероятнее всего, занесло в Черное море из Средиземного штормовым течением. По данным осмотревших ее специалистов утришского заповедника, животное находится в тяжелом состоянии, с признаками переохлаждения и истощения, ее передали в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Там ее поместили для обогрева в бассейн.Власти Анапы сообщили, что черепаха стала пациентом городской больницы."Состояние "Тортилы" по-прежнему остается тяжелым. Для постановки диагноза нужны дополнительные исследования. С большим вниманием и заботой врачи отнеслись к необычному пациенту. Сначала они попытались сделать рентген, но панцирь оказался настолько плотным, что интерпретировать результаты не получилось. Тогда медики обратились к более современному оборудованию и сделали пациентке компьютерную томографию", - говорится в сообщении.Отмечается, что результаты КТ направлены в столичный центр океанографии и морской биологии "Москвариум", его эксперты должны дать свое заключение о здоровье рептилии.

https://ria.ru/20211013/okean-1754223067.html

анапа

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

анапа, черное море, москвариум, наука, экология