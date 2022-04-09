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Зеленский: в Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче - РИА Новости, 09.04.2022
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Зеленского обязали доказать невинность Киева в событиях в Буче
Зеленский: в Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче - РИА Новости, 09.04.2022
Зеленского обязали доказать невинность Киева в событиях в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:54
2022-04-09T13:48
в мире
украина
владимир зеленский
буча
урсула фон дер ляйен
европа
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева."Покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства", — процитировал украинский лидер слова политика.На вопрос, не был ли его собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский ответил утвердительно, но конкретных имен не назвал, добавив только, что это не канцлер Германии Олаф Шольц.Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.На прошлой неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.
https://ria.ru/20220408/bucha-1782431966.html
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в мире, украина, владимир зеленский, буча, урсула фон дер ляйен, европа, жозеп боррель, россия
10:54 09.04.2022 (обновлено: 13:48 09.04.2022)
 
Зеленский: в Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Bild: политик из ЕС попросил Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
"Покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства", — процитировал украинский лидер слова политика.
На вопрос, не был ли его собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский ответил утвердительно, но конкретных имен не назвал, добавив только, что это не канцлер Германии Олаф Шольц.
Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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На прошлой неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.
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