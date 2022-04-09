https://ria.ru/20220409/borrel-1782720863.html

В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине

В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине - РИА Новости, 09.04.2022

В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине

Высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине свидетельствует о глубочайшем кризисе Евросоюза, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:06

2022-04-09T22:06

2022-04-09T22:06

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украина

евросоюз

совет федерации рф

жозеп боррель

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине свидетельствует о глубочайшем кризисе Евросоюза, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине."Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации", - сказала Ковитиди. Российский сенатор подчеркнула, что такая позиция не согласуется с основополагающими демократическими принципами, закреплёнными в уставных документах ООН и ОБСЕ.В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине Боррель должен быть отправлен в отставку, его долг - искать решение дипломатическим путём.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, евросоюз, совет федерации рф, жозеп боррель