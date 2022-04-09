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В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
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В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине
В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине
Высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине свидетельствует о глубочайшем кризисе Евросоюза, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:06
2022-04-09T22:06
в мире
россия
украина
евросоюз
совет федерации рф
жозеп боррель
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине свидетельствует о глубочайшем кризисе Евросоюза, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине."Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации", - сказала Ковитиди. Российский сенатор подчеркнула, что такая позиция не согласуется с основополагающими демократическими принципами, закреплёнными в уставных документах ООН и ОБСЕ.В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине Боррель должен быть отправлен в отставку, его долг - искать решение дипломатическим путём.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, совет федерации рф, жозеп боррель
22:06 09.04.2022
 
В Совфеде заявили о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине

Сенатор Ковитиди заявила о кризисе Евросоюза после слов Борреля об Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине свидетельствует о глубочайшем кризисе Евросоюза, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 19:19
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
"Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации", - сказала Ковитиди. Российский сенатор подчеркнула, что такая позиция не согласуется с основополагающими демократическими принципами, закреплёнными в уставных документах ООН и ОБСЕ.
В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине Боррель должен быть отправлен в отставку, его долг - искать решение дипломатическим путём.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 17:39
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
 
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