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Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса - РИА Новости, 09.04.2022
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Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса
Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса - РИА Новости, 09.04.2022
Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса
Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы ситуация на Украине была разрешена военным путем. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:42
2022-04-09T22:04
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
россия
мария захарова
нато
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы ситуация на Украине была разрешена военным путем."Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он в Twitter, также напомнив о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Киева.В ответ на это агрессивное и недипломатичное высказывание официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза из экономической организации в "отдел экономических сношений НАТО". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал страны ЕС отправить Борреля в отставку, так как его долг — искать решение проблем дипломатическим путем.Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала спецоперации российских войск. В частности, ЕС решил предоставить вооруженным силам страны "поддержку" на 600 миллионов евро. В ходе саммита в Версале Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, россия, мария захарова, нато
18:42 09.04.2022 (обновлено: 22:04 09.04.2022)
 
Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса

Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС выступил за военное решение конфликта

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы ситуация на Украине была разрешена военным путем.
"Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он в Twitter, также напомнив о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Киева.
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В ответ на это агрессивное и недипломатичное высказывание официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза из экономической организации в "отдел экономических сношений НАТО". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал страны ЕС отправить Борреля в отставку, так как его долг — искать решение проблем дипломатическим путем.
Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала спецоперации российских войск. В частности, ЕС решил предоставить вооруженным силам страны "поддержку" на 600 миллионов евро. В ходе саммита в Версале Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
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