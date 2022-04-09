https://ria.ru/20220409/borrel-1782704980.html

Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса

Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса - РИА Новости, 09.04.2022

Глава евродипломатии пожелал военного решения украинского кризиса

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы ситуация на Украине была разрешена военным путем. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:42

2022-04-09T18:42

2022-04-09T22:04

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

россия

мария захарова

нато

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы ситуация на Украине была разрешена военным путем."Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он в Twitter, также напомнив о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Киева.В ответ на это агрессивное и недипломатичное высказывание официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза из экономической организации в "отдел экономических сношений НАТО". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал страны ЕС отправить Борреля в отставку, так как его долг — искать решение проблем дипломатическим путем.Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала спецоперации российских войск. В частности, ЕС решил предоставить вооруженным силам страны "поддержку" на 600 миллионов евро. В ходе саммита в Версале Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, россия, мария захарова, нато