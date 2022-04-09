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Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
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Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:39
2022-04-09T18:16
в мире
россия
евросоюз
украина
нато
мария захарова
жозеп боррель
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о войне, которую надо выиграть "на поле боя".Так представитель МИД РФ прокомментировала слова Борреля, который написал в своем Twitter в субботу: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.
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в мире, россия, евросоюз, украина, нато, мария захарова, жозеп боррель
17:39 09.04.2022 (обновлено: 18:16 09.04.2022)
 
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине

Представитель МИД Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о войне, которую надо выиграть "на поле боя".
"Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Так представитель МИД РФ прокомментировала слова Борреля, который написал в своем Twitter в субботу: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.
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В миреРоссияЕвросоюзУкраинаНАТОМария ЗахароваЖозеп Боррель
 
 
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