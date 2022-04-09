https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине

Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022

Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине

Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:39

2022-04-09T17:39

2022-04-09T18:16

в мире

россия

евросоюз

украина

нато

мария захарова

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о войне, которую надо выиграть "на поле боя".Так представитель МИД РФ прокомментировала слова Борреля, который написал в своем Twitter в субботу: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, украина, нато, мария захарова, жозеп боррель