https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2022
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:39
2022-04-09T17:39
2022-04-09T18:16
в мире
россия
евросоюз
украина
нато
мария захарова
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о войне, которую надо выиграть "на поле боя".Так представитель МИД РФ прокомментировала слова Борреля, который написал в своем Twitter в субботу: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, украина, нато, мария захарова, жозеп боррель
17:39 09.04.2022 (обновлено: 18:16 09.04.2022)
Захарова ответила на слова Борреля про военное решение конфликта на Украине
Представитель МИД Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО