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Российские политики простились с Жириновским

Российские политики простились с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Российские политики простились с Жириновским

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:15

2022-04-08T12:15

2022-04-08T12:15

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

сергей лавров

россия

госдума рф

русская православная церковь

умер владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в колонном зале Дома Союзов.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Спикер Госдумы Вячеслав Володин принес букет, попрощался с Жириновским, после чего остался в зале. Он сел рядом с сыном Жириновского Олегом Эдельштейном.Шойгу также остался в зале. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов на некоторое время остался у гроба.После него в зале появились члены КПРФ. Вслед за Геннадием Зюгановым к гробу подошел член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, он вытер лицо платком, не сдержав эмоций.Харитонов после этого задержался у гроба, встав в линию с почетным караулом. С противоположной стороны остался стоять лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.Позднее в зале появился глава МИД РФ Сергей Лавров.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, россия, госдума рф, русская православная церковь, умер владимир жириновский, политика, владимир жириновский, сергей шойгу