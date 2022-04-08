14:29 08.04.2022 (обновлено: 15:00 08.04.2022)
Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном
Лавров: Россия готова содействовать заключению мира между Арменией и Азербайджаном
Граница Армении и Азербайджана
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия, стабильности в приграничии. Как вы знаете, принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре прошлого года, о чем три лидера сообщили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана, по крайней мере, по нашей оценке, каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем", - отметил министр.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.