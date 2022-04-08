https://ria.ru/20220408/zakavkaze-1782520762.html

Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.04.2022

Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном

Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:29

2022-04-08T14:29

2022-04-08T15:00

в мире

россия

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

арарат мирзоян

сергей лавров

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия, стабильности в приграничии. Как вы знаете, принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре прошлого года, о чем три лидера сообщили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана, по крайней мере, по нашей оценке, каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем", - отметил министр.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220406/zakavkaze-1781991012.html

россия

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, арарат мирзоян, сергей лавров