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Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.04.2022
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Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном
Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.04.2022
Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном
Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:29
2022-04-08T15:00
в мире
россия
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
арарат мирзоян
сергей лавров
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия, стабильности в приграничии. Как вы знаете, принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре прошлого года, о чем три лидера сообщили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана, по крайней мере, по нашей оценке, каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем", - отметил министр.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, россия, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, арарат мирзоян, сергей лавров
14:29 08.04.2022 (обновлено: 15:00 08.04.2022)
 
Лавров: Россия готова содействовать миру между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Россия готова содействовать заключению мира между Арменией и Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в создании условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия, стабильности в приграничии. Как вы знаете, принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре прошлого года, о чем три лидера сообщили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана, по крайней мере, по нашей оценке, каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем", - отметил министр.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреРоссияАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАрарат МирзоянСергей Лавров
 
 
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