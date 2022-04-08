Рейтинг@Mail.ru
Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/vybory-1782598786.html
Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами
Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами - РИА Новости, 08.04.2022
Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами
Последние перед первым туром президентских выборов во Франции социологические опросы отдают победу действующему главе государства Эммануэлю Макрону с... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:15
2022-04-08T19:15
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149364/20/1493642058_0:340:6515:4005_1920x0_80_0_0_9b823591378ad8cddc19908fdff2a8d6.jpg
ПАРИЖ, 8 апр – РИА Новости. Последние перед первым туром президентских выборов во Франции социологические опросы отдают победу действующему главе государства Эммануэлю Макрону с минимальным отрывом от его ближайшей соперницы - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe, Макрон может набрать в первом туре президентских выборов 26%, а Ле Пен 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен также сократился: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" - 49%.На третьем месте в предвыборной рейтинге - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре выборов готовы проголосовать 17,5% избирателей.За Меланшоном с большим отрывом следуют Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", он может набрать с 8,5% голосов, и Валери Пекресс,". У нее 8% поддержки в первом туре, следует данных опроса компании Elabe.Опрос этой компании был проведен 7-8 апреля, в нем приняли участие 1801 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,8%.По данным опроса компании Ipsos, отрыв между Макроном и Ле Пен составляет 3,5%. Как следует из этого исследования, в первом туре за действующего лидера Франции намерены проголосовать 26,5%, за Ле Пен – 23%, за Меланшона 16,5%. Земмур и Пекресс, согласно данным этого опроса, могут набрать 9% и 8,5% соответственно.Опрос Ipsos проводился с 6 по 8 апреля, в не приняли участие более 1500 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет до 2,4%.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков.
https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html
https://ria.ru/20220408/kitay-1782583095.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149364/20/1493642058_362:0:6154:4344_1920x0_80_0_0_841606d1444ee4c9f7483df19bc35bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
19:15 08.04.2022
 
Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами

Последние предвыборные опросы обещают минимальный отрыв Макрона от Ле Пен в I туре выборов

© AP Photo / Laurent CiprianiЭммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 апр – РИА Новости. Последние перед первым туром президентских выборов во Франции социологические опросы отдают победу действующему главе государства Эммануэлю Макрону с минимальным отрывом от его ближайшей соперницы - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Согласно опросу компании Elabe, Макрон может набрать в первом туре президентских выборов 26%, а Ле Пен 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен также сократился: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" - 49%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 15:09
Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах
На третьем месте в предвыборной рейтинге - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре выборов готовы проголосовать 17,5% избирателей.
За Меланшоном с большим отрывом следуют Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", он может набрать с 8,5% голосов, и Валери Пекресс,". У нее 8% поддержки в первом туре, следует данных опроса компании Elabe.
Опрос этой компании был проведен 7-8 апреля, в нем приняли участие 1801 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,8%.
По данным опроса компании Ipsos, отрыв между Макроном и Ле Пен составляет 3,5%. Как следует из этого исследования, в первом туре за действующего лидера Франции намерены проголосовать 26,5%, за Ле Пен – 23%, за Меланшона 16,5%. Земмур и Пекресс, согласно данным этого опроса, могут набрать 9% и 8,5% соответственно.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 17:58
Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая
Опрос Ipsos проводился с 6 по 8 апреля, в не приняли участие более 1500 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет до 2,4%.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков.
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала