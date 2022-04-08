https://ria.ru/20220408/vybory-1782598786.html

Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами

Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами - РИА Новости, 08.04.2022

Опросы показали минимальный отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами

Последние перед первым туром президентских выборов во Франции социологические опросы отдают победу действующему главе государства Эммануэлю Макрону с... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:15

2022-04-08T19:15

2022-04-08T19:15

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 8 апр – РИА Новости. Последние перед первым туром президентских выборов во Франции социологические опросы отдают победу действующему главе государства Эммануэлю Макрону с минимальным отрывом от его ближайшей соперницы - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe, Макрон может набрать в первом туре президентских выборов 26%, а Ле Пен 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен также сократился: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" - 49%.На третьем месте в предвыборной рейтинге - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре выборов готовы проголосовать 17,5% избирателей.За Меланшоном с большим отрывом следуют Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", он может набрать с 8,5% голосов, и Валери Пекресс,". У нее 8% поддержки в первом туре, следует данных опроса компании Elabe.Опрос этой компании был проведен 7-8 апреля, в нем приняли участие 1801 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,8%.По данным опроса компании Ipsos, отрыв между Макроном и Ле Пен составляет 3,5%. Как следует из этого исследования, в первом туре за действующего лидера Франции намерены проголосовать 26,5%, за Ле Пен – 23%, за Меланшона 16,5%. Земмур и Пекресс, согласно данным этого опроса, могут набрать 9% и 8,5% соответственно.Опрос Ipsos проводился с 6 по 8 апреля, в не приняли участие более 1500 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет до 2,4%.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков.

https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html

https://ria.ru/20220408/kitay-1782583095.html

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен