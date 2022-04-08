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Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе - РИА Новости, 08.04.2022
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Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе
Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе - РИА Новости, 08.04.2022
Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе
Президент Сербии Александр Вучич, который провел в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил, что беседа была хорошей и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T00:27
2022-04-08T00:27
в мире
россия
сербия
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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который провел в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил, что беседа была хорошей и содержательной, и отверг все оскорбительные эпитеты, которые бросают в адрес Путина на Западе.Вучич, победивший на выборах главы государства 3 апреля, в разговоре с президентом РФ в среду заявил, что Сербия продолжит дружественные отношения с Россией на пути в ЕС. По данным администрации сербского лидера, стороны констатировали, что нынешний договор с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая, и "необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя"."Он не безумен, не ведет себя истерично, но, напротив, был очень стабилен, спокойно и рационально разговаривал со мной. Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительную степень согласия, и это для Сербии очень важно", - добавил он.По словам Вучича, Путин проинформировал его о ситуации на Украине и о том, "что все развивается по плану".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/serbiya-1782066102.html
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в мире, россия, сербия, украина
00:27 08.04.2022
 
Президент Сербии отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе

Президент Сербии Вучич отверг все оскорбления, звучащие в адрес Путина на Западе

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который провел в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил, что беседа была хорошей и содержательной, и отверг все оскорбительные эпитеты, которые бросают в адрес Путина на Западе.
Вучич, победивший на выборах главы государства 3 апреля, в разговоре с президентом РФ в среду заявил, что Сербия продолжит дружественные отношения с Россией на пути в ЕС. По данным администрации сербского лидера, стороны констатировали, что нынешний договор с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая, и "необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя".
"Что касается разговора с президентом Путиным, он был хорошим, корректным, мы двое давно знаем друг друга. Я не могу принять и не приму тот подход, при котором его называют Гитлером или используют новые англоязычные выражения… когда хотят сказать, что он сумасшедший", - сказал Вучич в эфире национального телевидения.
"Он не безумен, не ведет себя истерично, но, напротив, был очень стабилен, спокойно и рационально разговаривал со мной. Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительную степень согласия, и это для Сербии очень важно", - добавил он.
По словам Вучича, Путин проинформировал его о ситуации на Украине и о том, "что все развивается по плану".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:22
Сербия продолжит дружественные отношения с Россией, заявил Вучич
 
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