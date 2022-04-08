https://ria.ru/20220408/vengriya-1782616402.html

Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет оплачивать газ в рублях

Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 08.04.2022

Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции, если будет оплачивать газ в рублях

Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:29

2022-04-08T21:29

2022-04-08T21:29

экономика

виктор орбан

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

венгрия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля."То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ. Это нарушение санкций. Если вы это делаете, платите в рублях, вы нарушаете санкции, вы обходите санкции, которые мы ввели против России", - заявила глава ЕК в эфире CNN.По ее словам, ЕС ведет переговоры с Будапештом. "На данный момент Венгрия соблюдает санкции, то есть пока мы не видим обратного, все в порядке. Мы никогда не видели Евросоюз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. Я думаю, что перед каждым из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", - сказала фон дер Ляйен.Власти Европы изучают позицию России, несмотря на заявления, что продолжат оплачивать газ в евро и долларах. Из европейских стран допустили вероятность оплаты газа в рублях, например, в Словакии. Венгрия уже прорабатывает этот вопрос с "Газпромом". А Белоруссия объявила, что будет рассчитываться за поставляемые из РФ нефть и газ в российских рублях уже с апреля.

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, венгрия, россия, европа, газпром