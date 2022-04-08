https://ria.ru/20220408/vengriya-1782534393.html

МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми

МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми - РИА Новости, 08.04.2022

МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми

Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:13

2022-04-08T15:13

2022-04-08T15:13

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам, заявил государственный секретарь министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.Ранее украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Владимир Зеленский ранее заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.По словам Менцера, Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, на Украину уже отправлено 70 тонн гуманитарной помощи, в Венгрию прибыло более полумиллиона беженцев. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт всегда заявлял о поддержке территориального суверенитета и целостности Украины."После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве... и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и все ей объяснили", - сказал Менцер в эфире венгерского телеканала М1.Менцер также подчеркнул, что Венгрия, как и НАТО, не считает себя стороной конфликта на Украине. "НАТО подтвердила, что не является стороной этого конфликта, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы война не вышла за пределы Украины и чтобы НАТО как альянс не поставляла оружие... Это полностью совпадает с венгерской точкой зрения", - сказал он.Госсекретарь отметил, что "необходимо приложить все усилия для предотвращения вооруженного конфликта между НАТО и Россией, поскольку конфликт между ядерной державой и сильнейшим в мире военным союзом будет равносилен третьей мировой войне".Парламентские выборы в Венгрии прошли 3 апреля. В них четвертый раз подряд одержал победу альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана, набрав более двух третей голосов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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