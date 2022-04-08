Рейтинг@Mail.ru
МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/vengriya-1782534393.html
МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми
МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми - РИА Новости, 08.04.2022
МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми
Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:13
2022-04-08T15:13
в мире
владимир зеленский
виктор орбан
владимир путин
будапешт
венгрия
россия
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам, заявил государственный секретарь министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.Ранее украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Владимир Зеленский ранее заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.По словам Менцера, Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, на Украину уже отправлено 70 тонн гуманитарной помощи, в Венгрию прибыло более полумиллиона беженцев. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт всегда заявлял о поддержке территориального суверенитета и целостности Украины."После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве... и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и все ей объяснили", - сказал Менцер в эфире венгерского телеканала М1.Менцер также подчеркнул, что Венгрия, как и НАТО, не считает себя стороной конфликта на Украине. "НАТО подтвердила, что не является стороной этого конфликта, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы война не вышла за пределы Украины и чтобы НАТО как альянс не поставляла оружие... Это полностью совпадает с венгерской точкой зрения", - сказал он.Госсекретарь отметил, что "необходимо приложить все усилия для предотвращения вооруженного конфликта между НАТО и Россией, поскольку конфликт между ядерной державой и сильнейшим в мире военным союзом будет равносилен третьей мировой войне".Парламентские выборы в Венгрии прошли 3 апреля. В них четвертый раз подряд одержал победу альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана, набрав более двух третей голосов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html
будапешт
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_96fc6a033d153cf2dd7da10ea119b4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин, будапешт, венгрия, россия, мид венгрии, нато, украина
15:13 08.04.2022
 
МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал обвинения украинского руководства неприемлемыми

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Будапешт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам, заявил государственный секретарь министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.
Ранее украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Владимир Зеленский ранее заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Венгрия упорствует в своем преступлении против Запада
По словам Менцера, Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, на Украину уже отправлено 70 тонн гуманитарной помощи, в Венгрию прибыло более полумиллиона беженцев. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт всегда заявлял о поддержке территориального суверенитета и целостности Украины.
"После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве... и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и все ей объяснили", - сказал Менцер в эфире венгерского телеканала М1.
Менцер также подчеркнул, что Венгрия, как и НАТО, не считает себя стороной конфликта на Украине. "НАТО подтвердила, что не является стороной этого конфликта, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы война не вышла за пределы Украины и чтобы НАТО как альянс не поставляла оружие... Это полностью совпадает с венгерской точкой зрения", - сказал он.
Госсекретарь отметил, что "необходимо приложить все усилия для предотвращения вооруженного конфликта между НАТО и Россией, поскольку конфликт между ядерной державой и сильнейшим в мире военным союзом будет равносилен третьей мировой войне".
Парламентские выборы в Венгрии прошли 3 апреля. В них четвертый раз подряд одержал победу альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана, набрав более двух третей голосов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Блочный пульт управления АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 10:52Ядерные технологии
МИД Венгрии назвал любые санкции против атомной энергетики красной линией
 
В миреВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир ПутинБудапештВенгрияРоссияМИД ВенгрииНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала