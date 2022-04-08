https://ria.ru/20220408/vandalizm-1782600337.html
Власти Берлина устранили последствия вандализма в Трептов-парке
Власти Берлина устранили последствия вандализма в Трептов-парке - РИА Новости, 08.04.2022
Власти Берлина устранили последствия вандализма в Трептов-парке
Власти Берлина оперативно устранили последствия актов вандализма в мемориале в Трептов-парке, российские дипломаты заявили, что признательны за эту работу. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:26
2022-04-08T19:26
2022-04-08T19:26
в мире
берлин (город)
россия
германия
мид германии
великая отечественная война (1941-1945)
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Власти Берлина оперативно устранили последствия актов вандализма в мемориале в Трептов-парке, российские дипломаты заявили, что признательны за эту работу.Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов.На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что надписи и подтеки краски на пьедестале памятнику Воину-освободителю, лестнице и других архитектурных элементах мемориала отмыты. Посольство РФ в Германии выразило признательность берлинским властям за оперативное устранение последствий акта вандализма. Дипломаты надеются, что будут предприняты соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.
https://ria.ru/20220403/pamyatnik-1781563311.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Устранение последствий актов вандализма в мемориале в Трептов-парке
Власти Берлина оперативно устранили последствия актов вандализма в мемориале в Трептов-парке, российские дипломаты заявили, что признательны за эту работу.
2022-04-08T19:26
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), россия, германия, мид германии, великая отечественная война (1941-1945)
Власти Берлина устранили последствия вандализма в Трептов-парке
Власти Берлина оперативно устранили последствия вандализма в Трептов-парке
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Власти Берлина оперативно устранили последствия актов вандализма в мемориале в Трептов-парке, российские дипломаты заявили, что признательны за эту работу.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине
, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России
в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии
с требованием устранить последствия атаки вандалов.
На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что надписи и подтеки краски на пьедестале памятнику Воину-освободителю, лестнице и других архитектурных элементах мемориала отмыты. Посольство РФ в Германии
выразило признательность берлинским властям за оперативное устранение последствий акта вандализма. Дипломаты надеются, что будут предприняты соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.