https://ria.ru/20220408/ukraina-1782581960.html

Британия направит Украине вооружение на сто миллионов фунтов

Британия направит Украине вооружение на сто миллионов фунтов - РИА Новости, 08.04.2022

Британия направит Украине вооружение на сто миллионов фунтов

Великобритания направит Украине вооружение на 100 миллионов фунтов, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, заявил британский... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:54

2022-04-08T17:54

2022-04-08T18:21

обострение ситуации в днр и лнр

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великобритания

борис джонсон

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ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости. Великобритания направит Украине вооружение на 100 миллионов фунтов, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.Он добавил, что Британия направит Украине еще и шлемы, приборы ночного видения и бронежилеты.Великобритания с 2015 года подготовила более 22 тысяч военнослужащих в рамках операции "Орбиталь" и возглавляемой Британией инициативы по морской подготовке. Поддержка была усилена в 2021 году, когда Великобритания и Украина подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым было выделено 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку программы повышения военно-морского потенциала Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/tanki-1780320564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, борис джонсон