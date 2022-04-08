17:54 08.04.2022 (обновлено: 18:21 08.04.2022)
Британия направит Украине вооружение на сто миллионов фунтов
Джонсон: Лондон направит Киеву оружие на сто миллионов фунтов, в том числе ЗРК Starstreak
Самолет с военной помощью для Украины. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости. Великобритания направит Украине вооружение на 100 миллионов фунтов, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Сегодня я могу объявить, что Великобритания дополнительно направит вооруженным силам Украины высококачественную военную технику на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе больше зенитных ракет Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он добавил, что Британия направит Украине еще и шлемы, приборы ночного видения и бронежилеты.
Великобритания с 2015 года подготовила более 22 тысяч военнослужащих в рамках операции "Орбиталь" и возглавляемой Британией инициативы по морской подготовке. Поддержка была усилена в 2021 году, когда Великобритания и Украина подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым было выделено 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку программы повышения военно-морского потенциала Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.