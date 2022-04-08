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Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием" - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782579575.html
Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием"
Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием" - РИА Новости, 08.04.2022
Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием"
Экс-премьер Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо считает "чистым безумием" передачу Украине из Словакии... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:44
2022-04-08T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петер пеллегрини
сша
словакия
киев
"голос"
twitter
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ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Экс-премьер Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо считает "чистым безумием" передачу Украине из Словакии системы ПВО С-300, которая состоялась в последние два дня."Мы серьезно обеспокоены тем, что (прибывший с визитом на Украину премьер Эдуард) Хегер хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине - С-300. Это было бы чистым безумием. Мы не только лишились бы многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot. Но мы будем все больше и больше во имя американских интересов втягиваться в войну на Украине, к которой мы не имеем никакого отношения", - написал Фицо в своем аккаунте в Twitter.Аналогичного Подобного мнения придерживается и другая оппозиционная партия, "Голос", которую возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини."Мы считаем это (передачу Украине системы С-300) угрозой обороноспособности Словакии и мошенничеством нынешнего словацкого правительства в отношении собственных граждан! Министр обороны (Ярослав) Надь подчеркнул, что С-300 будет выведена из состава ВС Словакии только в том случае, если ему будет предоставлена адекватная замена. Это обещание еще не выполнено, и сам министр Надь недавно говорил о временном горизонте (реализации этого плана) от нескольких месяцев до нескольких лет. Очевидно, что разворачиваемые ныне комплексы Patriot не могут полностью заменить систему С-300. Мы призываем министра Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.В пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил о том, что в последние дни из республики на Украину была безвозмездно поставлена система ПВО С-300.В свою очередь глава словацкого минобороны Ярослав Надь сообщил в пятницу, что на следующей неделе в республику из США прибудет уже четвертый комплекс системы Patriot, и, таким образом, "охрана и оборона Словакии будут полностью обеспечены".
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сша
словакия
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в мире, петер пеллегрини, сша, словакия, киев, "голос", twitter
17:44 08.04.2022
 
Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием"

Лидер оппозиции в Словакии Фицо назвал передачу системы С-300 Украине "чистым безумием"

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит"
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит"
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ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Экс-премьер Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо считает "чистым безумием" передачу Украине из Словакии системы ПВО С-300, которая состоялась в последние два дня.
"Мы серьезно обеспокоены тем, что (прибывший с визитом на Украину премьер Эдуард) Хегер хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине - С-300. Это было бы чистым безумием. Мы не только лишились бы многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot. Но мы будем все больше и больше во имя американских интересов втягиваться в войну на Украине, к которой мы не имеем никакого отношения", - написал Фицо в своем аккаунте в Twitter.
Аналогичного Подобного мнения придерживается и другая оппозиционная партия, "Голос", которую возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини.
"Мы считаем это (передачу Украине системы С-300) угрозой обороноспособности Словакии и мошенничеством нынешнего словацкого правительства в отношении собственных граждан! Министр обороны (Ярослав) Надь подчеркнул, что С-300 будет выведена из состава ВС Словакии только в том случае, если ему будет предоставлена адекватная замена. Это обещание еще не выполнено, и сам министр Надь недавно говорил о временном горизонте (реализации этого плана) от нескольких месяцев до нескольких лет. Очевидно, что разворачиваемые ныне комплексы Patriot не могут полностью заменить систему С-300. Мы призываем министра Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.
В пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил о том, что в последние дни из республики на Украину была безвозмездно поставлена система ПВО С-300.
В свою очередь глава словацкого минобороны Ярослав Надь сообщил в пятницу, что на следующей неделе в республику из США прибудет уже четвертый комплекс системы Patriot, и, таким образом, "охрана и оборона Словакии будут полностью обеспечены".
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