https://ria.ru/20220408/ukraina-1782579575.html

Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием"

Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием" - РИА Новости, 08.04.2022

Лидер оппозиции Словакии назвал передачу С-300 Украине "чистым безумием"

Экс-премьер Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо считает "чистым безумием" передачу Украине из Словакии... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:44

2022-04-08T17:44

2022-04-08T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Экс-премьер Словакии и лидер ведущей оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо считает "чистым безумием" передачу Украине из Словакии системы ПВО С-300, которая состоялась в последние два дня."Мы серьезно обеспокоены тем, что (прибывший с визитом на Украину премьер Эдуард) Хегер хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине - С-300. Это было бы чистым безумием. Мы не только лишились бы многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot. Но мы будем все больше и больше во имя американских интересов втягиваться в войну на Украине, к которой мы не имеем никакого отношения", - написал Фицо в своем аккаунте в Twitter.Аналогичного Подобного мнения придерживается и другая оппозиционная партия, "Голос", которую возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини."Мы считаем это (передачу Украине системы С-300) угрозой обороноспособности Словакии и мошенничеством нынешнего словацкого правительства в отношении собственных граждан! Министр обороны (Ярослав) Надь подчеркнул, что С-300 будет выведена из состава ВС Словакии только в том случае, если ему будет предоставлена адекватная замена. Это обещание еще не выполнено, и сам министр Надь недавно говорил о временном горизонте (реализации этого плана) от нескольких месяцев до нескольких лет. Очевидно, что разворачиваемые ныне комплексы Patriot не могут полностью заменить систему С-300. Мы призываем министра Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.В пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил о том, что в последние дни из республики на Украину была безвозмездно поставлена система ПВО С-300.В свою очередь глава словацкого минобороны Ярослав Надь сообщил в пятницу, что на следующей неделе в республику из США прибудет уже четвертый комплекс системы Patriot, и, таким образом, "охрана и оборона Словакии будут полностью обеспечены".

https://ria.ru/20220405/postavki-1781945903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, петер пеллегрини, сша, словакия, киев, "голос", twitter