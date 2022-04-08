13:18 08.04.2022 (обновлено: 13:20 08.04.2022)
Песков объяснил слова о значительных потерях при спецоперации на Украине
Песков опирался на последние данные Минобороны, говоря о потерях при спецоперации
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны РФ, говоря о значительных потерях в ходе спецоперации на Украине.
В четверг Песков в эфире британского телеканала Sky News назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине.
"Конечно, на эту цифру и опиралось. Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, на какие данные о потерях он опирался, если последние цифры от Минобороны были еще в конце марта.
Минобороны сообщало о потерях в российской армии в ходе спецоперации на Украине 25 марта: 1351 российский военный погиб, свыше 3,8 тысячи ранены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.