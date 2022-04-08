https://ria.ru/20220408/ukraina-1782499017.html

Песков объяснил слова о значительных потерях при спецоперации на Украине

Песков объяснил слова о значительных потерях при спецоперации на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Песков объяснил слова о значительных потерях при спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны РФ, говоря о значительных... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:18

2022-04-08T13:18

2022-04-08T13:20

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны РФ, говоря о значительных потерях в ходе спецоперации на Украине.В четверг Песков в эфире британского телеканала Sky News назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине.Минобороны сообщало о потерях в российской армии в ходе спецоперации на Украине 25 марта: 1351 российский военный погиб, свыше 3,8 тысячи ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, донбасс, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)