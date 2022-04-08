https://ria.ru/20220408/tragediya-1782416049.html

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией - РИА Новости, 08.04.2022

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военнослужащих в ходе... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T01:36

2022-04-08T01:36

2022-04-08T01:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военнослужащих в ходе специальной операции на Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире британского телеканала Sky News.Он также отметил, что одной из целей спецоперации на Украине является предотвращение угрозы третьей мировой войны, в том числе против стран НАТО, обладающих ядерным оружием.Дипломатическое разрешение конфликтаСпециальная операция на Украине, заявил Песков, может закончиться дипломатическим путем. Дальнейшее развитие событий зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что официальная Москва готова создавать комфортные условия для продолжения переговоров с Киевом.Россия, особо отметил Песков, надеется, что спецоперация на Украине "в ближайшие дни, в обозримом будущем" достигнет своих целей."Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией", - сказал он.Песков отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.При этом, как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина вчера представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Но Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, отметил глава МИД.Преступления украинских нацбатовУ России, заявил Песков, есть много свидетелей происходящего в Мариуполе и Буче, которые говорили об ужасных действиях со стороны украинских нацбатальонов.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы.В Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".Песков также заверил, что Россия с самого начала никогда не наносила ударов по гражданским объектам на Украине. Он в очередной раз отметил, что распространяемое на Украине и на Западе заявление о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе является фальшивкой.Расследование преступленийРоссия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине, заявил Песков."Мы заинтересованы в независимом и объективном расследовании всех преступлений", - сказал пресс-секретарь.Песков отметил, что какая-либо вероятность того, что президент Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует. "Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", - ответил Песков на вопрос, "беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям".Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Только за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию более 18 тысяч человек, в том числе более 2,8 тысячи детей.

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https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220408/banderovtsy-1782412063.html

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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин