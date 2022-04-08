https://ria.ru/20220408/ukraina-1782457484.html

Украинские войска обстреляли жителей Рубежного в момент раздачи еды

Украинские войска обстреляли жителей Рубежного в момент раздачи еды - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска обстреляли жителей Рубежного в момент раздачи еды

Украинские войска в Рубежном обстреляли местную школу, в которой проходила раздача гуманитарной помощи, погибли семь человек, рассказали РИА новости очевидцы... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:53

2022-04-08T10:53

2022-04-08T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

леонид пасечник

владимир путин

в мире

рубежное

россия

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782480536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2a4c16f0d439f3deea7fb769fb37179.jpg

РУБЕЖНОЕ, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в Рубежном обстреляли местную школу, в которой проходила раздача гуманитарной помощи, погибли семь человек, рассказали РИА новости очевидцы случившегося.Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."Обстрелы города каждый день, день и ночь. Работает артиллерия, минометы, погибают мирные жители. На днях был прилет артиллерийского снаряда, погибли три человека гражданских, получали гуманитарную помощь в школе, возвращались домой и буквально полтора метра не дошли до своего дома", - рассказал журналистам на месте трагедии офицер пресс-службы Народной милиции республики Александр Мазейкин.Он уточнил, что тела несколько дней пролежали на улице, и только когда обстрелы немного утихли, соседи вышли, чтобы их захоронить. Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Епископ" уточнил, что во момент этого обстрела погибли еще четыре человека, которые шли в этот момент за гуманитарной помощью."Шли люди утром, шли туда, и там было очень много людей, несколько сотен буквально собрались, чтобы получить продукты питания первой необходимости и целенаправленно велся огонь по школе. Потому, что залетало за нее, по обеим сторонам, и как раз недолет был, убило четверых мирных жителей", - рассказал "Епископ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html

https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html

рубежное

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Рубежном хоронят людей во дворах Корреспондент РИА Новости передает из Рубежного в ЛНР. Местным жителям приходится хоронить соседей во дворах. 7 человек погибли, когда украинские силовики обстреляли школу, где шла раздача гумпомощи, рассказали очевидцы. Обстрелы продолжаются весь день, пересекать открытые пространства приходится бегом. 2022-04-08T10:53 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

леонид пасечник, владимир путин, в мире, рубежное, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии