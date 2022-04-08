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Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782433853.html
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь - РИА Новости, 08.04.2022
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь
Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T08:47
2022-04-08T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
австралия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового "пакета" помощи Украине, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии.По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов."Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил", - пообещал Моррисон."Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона", - заявил австралийский премьер.Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил, что Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина, австралия
08:47 08.04.2022 (обновлено: 08:59 08.04.2022)
 
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь

Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь на сумму 19,8 миллионов долларов

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины", - говорится в сообщении австралийского премьера.
Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового "пакета" помощи Украине, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии.
По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов.
"Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил", - пообещал Моррисон.
"Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона", - заявил австралийский премьер.
Инфографика Донбасс 2014-2022 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:50Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы
Инфографика
Посмотреть
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил, что Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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