https://ria.ru/20220408/ukraina-1782433853.html

Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь

Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь - РИА Новости, 08.04.2022

Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь

Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:47

2022-04-08T08:47

2022-04-08T08:59

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового "пакета" помощи Украине, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии.По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов."Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил", - пообещал Моррисон."Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона", - заявил австралийский премьер.Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил, что Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, австралия