https://ria.ru/20220408/ukraina-1782433853.html
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь - РИА Новости, 08.04.2022
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь
Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T08:47
2022-04-08T08:47
2022-04-08T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
австралия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового "пакета" помощи Украине, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии.По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов."Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил", - пообещал Моррисон."Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона", - заявил австралийский премьер.Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил, что Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, украина, австралия
08:47 08.04.2022 (обновлено: 08:59 08.04.2022)
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь
Австралия пообещала Украине дальнейшую военную помощь на сумму 19,8 миллионов долларов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины", - говорится в сообщении австралийского премьера.
Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового "пакета" помощи Украине
, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии
.
По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов.
"Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил", - пообещал Моррисон.
"Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона", - заявил австралийский премьер.
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил, что Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
1 из 14
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
2 из 14
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
3 из 14
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
4 из 14
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
5 из 14
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
6 из 14
Наступление пехоты поддерживают танки.
7 из 14
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
8 из 14
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
9 из 14
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
10 из 14
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
11 из 14
Бойцы Народной милиции ЛНР.
12 из 14
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
13 из 14
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
1 из 14
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
2 из 14
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
3 из 14
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
4 из 14
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
5 из 14
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
6 из 14
Наступление пехоты поддерживают танки.
7 из 14
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
8 из 14
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
9 из 14
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
10 из 14
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
11 из 14
Бойцы Народной милиции ЛНР.
12 из 14
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
13 из 14
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.