https://ria.ru/20220408/ugol-1782413364.html
Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней
Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней - РИА Новости, 08.04.2022
Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней
Германия должна отказаться от поставок российского угля в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС, сообщил немецкий... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T00:31
2022-04-08T00:31
2022-04-08T10:40
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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Германия должна отказаться от поставок российского угля в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.Страны — члены Европейского союза в четверг договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России."С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней. — Прим. ред.)", — сказал глава правительства Германии.При этом Шольц выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Однако, заметил он, промышленности требуется время на поиск новых поставщиков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, германия, экономика, в мире
00:31 08.04.2022 (обновлено: 10:40 08.04.2022)
Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней
Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении Германии прекратить импорт угля из России за 120 дней
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Германия должна отказаться от поставок российского угля в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Страны — члены Европейского союза в четверг договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России.
"С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней. — Прим. ред.)", — сказал глава правительства Германии.
При этом Шольц выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Однако, заметил он, промышленности требуется время на поиск новых поставщиков.