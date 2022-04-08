https://ria.ru/20220408/ugol-1782413364.html

Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней

Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней - РИА Новости, 08.04.2022

Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней

Германия должна отказаться от поставок российского угля в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС, сообщил немецкий... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T00:31

2022-04-08T00:31

2022-04-08T10:40

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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Германия должна отказаться от поставок российского угля в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.Страны — члены Европейского союза в четверг договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России."С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней. — Прим. ред.)", — сказал глава правительства Германии.При этом Шольц выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Однако, заметил он, промышленности требуется время на поиск новых поставщиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, германия, экономика, в мире