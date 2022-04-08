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Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в конце апреля рассмотрит новый протокол против Twitter за отказ удалить запрещенный контент,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:00
2022-04-08T15:00
2022-04-08T15:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в конце апреля рассмотрит новый протокол против Twitter за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП будет рассмотрен 28 апреля", - сказали в суде.По этому протоколу американской компании грозит до 4 миллионов рублей штрафа.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter составляет 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, twitter, происшествия, интернет, социальные сети
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент