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Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в конце апреля рассмотрит новый протокол против Twitter за отказ удалить запрещенный контент,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:00
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россия
технологии
twitter
происшествия
интернет
социальные сети
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в конце апреля рассмотрит новый протокол против Twitter за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП будет рассмотрен 28 апреля", - сказали в суде.По этому протоколу американской компании грозит до 4 миллионов рублей штрафа.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter составляет 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html
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россия, технологии, twitter, происшествия, интернет, социальные сети
15:00 08.04.2022
 
Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей

Twitter грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в конце апреля рассмотрит новый протокол против Twitter за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП будет рассмотрен 28 апреля", - сказали в суде.
По этому протоколу американской компании грозит до 4 миллионов рублей штрафа.
На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter составляет 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
14:55
Twitter заблокировал аккаунт RT
 
РоссияТехнологииTwitterПроисшествияИнтернетСоциальные сети
 
 
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