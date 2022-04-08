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В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты - РИА Новости, 08.04.2022
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В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты
В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты - РИА Новости, 08.04.2022
В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты
Мировые цены на продовольствие останутся на рекордно высоких уровнях из-за нарушения поставок на фоне ситуации на Украине и ожидаемого дефицита, сообщила РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:55
2022-04-08T16:10
экономика
украина
оон
продукты
цены
акра
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировые цены на продовольствие останутся на рекордно высоких уровнях из-за нарушения поставок на фоне ситуации на Украине и ожидаемого дефицита, сообщила РИА Новости старший директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее в пятницу сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые - на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар - на 6,7%."Основной причиной роста цен именно в марте стало нарушение поставок. Украина является мировым лидером в поставках подсолнечного масла и значимым поставщиком зерновых, в первую очередь пшеницы и кукурузы", - полагает Можарова.Кроме того, по ее словам, рост цен учитывает ожидаемый дефицит. "Посевные площади на Украине будут меньше, также есть ожидания ограничения поставок из России", - пояснила она.Помимо этого, дефицит продовольствия в будущем усугубит нарушение поставок удобрений, в первую очередь калийных, уточнила эксперт."Все эти факторы в совокупности достаточно долго могут поддерживать высокие цены", - отметила она.
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экономика, украина, оон, продукты, цены, акра
15:55 08.04.2022 (обновлено: 16:10 08.04.2022)
 
В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты

Эксперт АКРА Можарова: цены на продукты в мире останутся высокими из-за нарушения поставок

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировые цены на продовольствие останутся на рекордно высоких уровнях из-за нарушения поставок на фоне ситуации на Украине и ожидаемого дефицита, сообщила РИА Новости старший директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее в пятницу сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые - на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар - на 6,7%.
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"Основной причиной роста цен именно в марте стало нарушение поставок. Украина является мировым лидером в поставках подсолнечного масла и значимым поставщиком зерновых, в первую очередь пшеницы и кукурузы", - полагает Можарова.
Кроме того, по ее словам, рост цен учитывает ожидаемый дефицит. "Посевные площади на Украине будут меньше, также есть ожидания ограничения поставок из России", - пояснила она.
Помимо этого, дефицит продовольствия в будущем усугубит нарушение поставок удобрений, в первую очередь калийных, уточнила эксперт.
"Все эти факторы в совокупности достаточно долго могут поддерживать высокие цены", - отметила она.
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