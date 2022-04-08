https://ria.ru/20220408/tseny-1782547028.html

В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты

В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты - РИА Новости, 08.04.2022

В АКРА назвали нарушение поставок причиной роста мировых цен на продукты

Мировые цены на продовольствие останутся на рекордно высоких уровнях из-за нарушения поставок на фоне ситуации на Украине и ожидаемого дефицита, сообщила РИА... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:55

2022-04-08T15:55

2022-04-08T16:10

экономика

украина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировые цены на продовольствие останутся на рекордно высоких уровнях из-за нарушения поставок на фоне ситуации на Украине и ожидаемого дефицита, сообщила РИА Новости старший директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее в пятницу сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые - на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар - на 6,7%."Основной причиной роста цен именно в марте стало нарушение поставок. Украина является мировым лидером в поставках подсолнечного масла и значимым поставщиком зерновых, в первую очередь пшеницы и кукурузы", - полагает Можарова.Кроме того, по ее словам, рост цен учитывает ожидаемый дефицит. "Посевные площади на Украине будут меньше, также есть ожидания ограничения поставок из России", - пояснила она.Помимо этого, дефицит продовольствия в будущем усугубит нарушение поставок удобрений, в первую очередь калийных, уточнила эксперт."Все эти факторы в совокупности достаточно долго могут поддерживать высокие цены", - отметила она.

https://ria.ru/20220405/eksport-1781863427.html

https://ria.ru/20220405/defitsit-1781812864.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, оон, продукты, цены, акра