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Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года - РИА Новости, 08.04.2022
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Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года
Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года - РИА Новости, 08.04.2022
Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года
Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:35
2022-04-08T13:02
экономика
продукты
цены
оон
фао
продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Как отметили в организации, это повышение обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо, а также значительным удорожанием сахара и молочной продукций.Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2 процента к февралю, или на 46,9 пункта, до 248,6 пункта. Цены увеличились на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла.Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в марте подскочил на 2,6 процента, или на 3,7 пункта (до 145,2 пункта). Индекс растет седьмой месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое молоко и сливочное масло.Индекс цен на зерновые в марте подскочил на 24,9 пункта, или на 17,1 процента (до 170,1 пункта). Сильнее всего цены поднялись на пшеницу (на 19,7 процента) и фуражные зерновые (20,4 процента). Рост связан в первую очередь с вызванными конфликтом перебоями в экспортных поставках с Украины и, в меньшей степени, России.Мясо подорожало до рекордных 120 пунктов. В марте зафиксировали самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи.Наконец, индекс цен на сахар в марте составил 117,9 пункта (рост на 7,4 пункта, или на 6,7 процента). Повышение котировок связано с резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола.
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экономика, продукты, цены, оон, фао, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
11:35 08.04.2022 (обновлено: 13:02 08.04.2022)
 
Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года

Мировые цены на продовольствие в марте выросли на 12,6 процента, до рекорда 1990 года

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете сети Dia в Мадриде
Покупатели в супермаркете сети Dia в Мадриде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В марте 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта, или 12,6 процента, выше его февральского значения, и в результате такого небывалого роста достигло самого высокого уровня за все время существования ИПЦФ — с 1990 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, это повышение обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо, а также значительным удорожанием сахара и молочной продукций.
Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2 процента к февралю, или на 46,9 пункта, до 248,6 пункта. Цены увеличились на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла.
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Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в марте подскочил на 2,6 процента, или на 3,7 пункта (до 145,2 пункта). Индекс растет седьмой месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое молоко и сливочное масло.
Индекс цен на зерновые в марте подскочил на 24,9 пункта, или на 17,1 процента (до 170,1 пункта). Сильнее всего цены поднялись на пшеницу (на 19,7 процента) и фуражные зерновые (20,4 процента). Рост связан в первую очередь с вызванными конфликтом перебоями в экспортных поставках с Украины и, в меньшей степени, России.
Мясо подорожало до рекордных 120 пунктов. В марте зафиксировали самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи.
Наконец, индекс цен на сахар в марте составил 117,9 пункта (рост на 7,4 пункта, или на 6,7 процента). Повышение котировок связано с резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола.
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