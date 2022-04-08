https://ria.ru/20220408/tseny-1782467398.html

Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года

Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года - РИА Новости, 08.04.2022

Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда 1990 года

Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:35

2022-04-08T11:35

2022-04-08T13:02

экономика

продукты

цены

оон

фао

продовольственная и сельскохозяйственная организация оон

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на продовольствие в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Как отметили в организации, это повышение обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо, а также значительным удорожанием сахара и молочной продукций.Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2 процента к февралю, или на 46,9 пункта, до 248,6 пункта. Цены увеличились на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла.Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в марте подскочил на 2,6 процента, или на 3,7 пункта (до 145,2 пункта). Индекс растет седьмой месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое молоко и сливочное масло.Индекс цен на зерновые в марте подскочил на 24,9 пункта, или на 17,1 процента (до 170,1 пункта). Сильнее всего цены поднялись на пшеницу (на 19,7 процента) и фуражные зерновые (20,4 процента). Рост связан в первую очередь с вызванными конфликтом перебоями в экспортных поставках с Украины и, в меньшей степени, России.Мясо подорожало до рекордных 120 пунктов. В марте зафиксировали самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи.Наконец, индекс цен на сахар в марте составил 117,9 пункта (рост на 7,4 пункта, или на 6,7 процента). Повышение котировок связано с резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола.

https://ria.ru/20220405/tseny-1781945252.html

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, продукты, цены, оон, фао, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон