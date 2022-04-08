https://ria.ru/20220408/stavka-1782486786.html

Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 08.04.2022

Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России смог достичь первичных целей - финансовой стабильности и замедления инфляции, и сейчас на первый план выходит необходимость поддержки экономики,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:41

2022-04-08T12:41

2022-04-08T12:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

росбанк

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России смог достичь первичных целей - финансовой стабильности и замедления инфляции, и сейчас на первый план выходит необходимость поддержки экономики, поэтому регулятор и снизил ключевую ставку до 17% годовых, прокомментировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев в своём обзоре.Банк России в пятницу экстренно снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 17% годовых. В феврале регулятор на фоне возросшей волатильности на финансовых рынках и введения против России санкций резко повысил ставку - на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых."Решение обосновано достижением первичных целей финансовой стабильности и замедлением инфляции на фоне стабилизации валютного курса рубля. Несмотря на сохраняющиеся риски дальнейшего роста цен, по мнению регулятора, экономические факторы вышли на первый план, что требует более гибкого подхода к денежно-кредитной политике наравне со стимулирующими программами правительства", - прокомментировал Кошелев.Он считает такое решение оправданным, хотя сам ожидал первое уменьшение ключевой ставки лишь на 2 процентных пункта, и то на заседании 29 апреля."Перспектива дальнейших понижений ключевой ставки на предстоящих заседаниях оценивается нами как высоко вероятная, однако темпы действий в течение второго квартала 2022 года будем уточнять в ближайшие дни по мере получения оперативных статданных по инфляции и деловой активности", - также указывает аналитик.

https://ria.ru/20220408/tsb-1782485982.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, росбанк