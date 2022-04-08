https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782554305.html
Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей
Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей - РИА Новости, 08.04.2022
Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей
Российские СМИ за последний месяц после запрета в РФ Instagram* и Facebook* за экстремизм увеличили количество просмотров, обновили национальный видеохостинг и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:29
2022-04-08T16:29
2022-04-08T16:29
общество
технологии
россия
медиа - общество
газпром-медиа холдинг
александр нечаев
вгтрк
рен-тв (телеканал)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1920x0_80_0_0_bd36cd4a55b24b14f96e92c2bf0e62c4.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские СМИ за последний месяц после запрета в РФ Instagram* и Facebook* за экстремизм увеличили количество просмотров, обновили национальный видеохостинг и активно развивают соцсети "Oдноклассники" и "ВКонтакте". Телеканалы рассказали РИА Новости о первом месяце работе и о достижениях.ВГТРК: сто миллионов просмотровВГТРК всегда неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства, сообщил заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев. Размещение и продвижение их контента за пределами цифрового периметра ВГТРК продолжается везде, где это легально, к тому же, российские соцмедиа по охвату русскоязычной аудитории всегда многократно опережали запрещённые сейчас в России зарубежные площадки, заявил он."Отдельно по ситуации с YouTube: одномоментно заблокировав доступ к нашим официальным каналам, прежде всего "Россия 1" и "Россия 24", компания Google лишила 20 миллионов наших подписчиков доступа к любимым передачам, сериалам, фильмам и даже мультфильмам. Позже часть каналов тихо разблокировали, сохранив ограничения на весь актуальный контент", - сказал Нечаев.Замгендиректора объяснил, что если у подписчиков в России есть понятные альтернативы - и телерадиоэфир, и собственная платформа "Смотрим", и российские социальные сети, то русскоязычная аудитория за рубежом пока видится главным пострадавшим от нелогичных и предвзятых действий международных компаний. За этим ВГТРК будет наблюдать.По его словам, в марте количество просмотров превысило 100 миллионов впервые с момента запуска."По нашей оценке, рост аудитории обеспечивается прежде всего возросшим спросом на актуальную и достоверную информацию, а ограничения доступа к зарубежным площадкам вторичны", - отметил он в завершении.В холдинг ВКГТРК входят федеральные каналы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура" и ряд радиостанций.ГПМ: распределение ресурсовПо информации пресс-службы, "Газпром-Медиа Холдинг" отказался от размещения контента в признанных экстремистскими и заблокированных в России социальных сетях.Отмечается, что отрасль перестраивается, а фокус на российских соцсетях дает преимущества: с ними удобнее быть на связи, они более гибкие, их требования более понятны."Потенциал их роста сейчас особенно высок. Так, наши телеканалы в эфире предлагают подписываться на аккаунты именно в российских социальных сетях", - говорится в завершении.В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.РЕН ТВ: стабильный рост аудитории"Известия" и РЕН ТВ работают во всех средах и социальных сетях, присутствие в которых согласуется с требованиями российского законодательства, реализуя задачу по максимально эффективному донесению объективной информации до нашей аудитории, отметили в пресс-службе МИЦ "Известий"."Известия" и РЕН ТВ традиционно активно представлены на отечественных площадках – в ВКонтакте, "Одноклассниках", имеют там большую и постоянно растущую аудиторию с высоким уровнем вовлеченности", - говорится в сообщении.Указывается, что в "Одноклассниках" РЕН ТВ в течение двух лет подряд удерживает первое место по цитируемости среди СМИ и входит в первую пятерку по репостам, на сегодняшний день объединяя более 730 тысяч человек."На этой площадке мы также фиксируем стабильный рост аудитории и у РЕН ТВ, и у "Известий," при этом РЕН ТВ является самой быстрорастущей среди медиа группой в социальной сети", - добавили в сообщении.В информационный центр МИЦ "Известий" входят телеканалы: "Известия", "РЕН ТВ", "Пятый канал" и "78".RTVI: трафик из Facebook* и Instagram* — не главныйГенеральный директор RTVI Ольга Пивень рассказала, что правильность и корректность решения надзорного ведомства комментировать не считает возможным, но отметила, что RTVI внимательно относится к исполнению законодательства и действует в его рамках, а что касается Facebook* и Instagram* (запрещены в России как экстремистские), то эти аккаунты ведет американская редакция RTVI, и они развиваются в рамках плана."На работе сайта RTVI запрет Facebook* и Instagram* пока не сказался. Трафик из этих ресурсов - не главный. Ничего существенно не поменялось. Совокупная аудитория всех наших соцсетей — 1,9 миллиона подписчиков", - сказала Пивень.По ее словам, если говорить о "переходе на новые площадки", то RTVI фиксирует рост охватов в Telegram - 24 миллиона в марте, VK - 44 миллиона в марте и ОК - 16 миллионов в марте."Мы всегда развиваем альтернативные площадки вне зависимости от ситуации с соцсетями в стране. Два Telegram-канала, ВКонтакте, "Одноклассники", Дзен-каналы — везде фиксируем резкий рост охватов и плавный рост подписчиков", - заключение она.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html
https://ria.ru/20220401/vkontakte-1781298657.html
https://ria.ru/20220408/prilozhenie-1782490081.html
https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html
https://ria.ru/20220329/rossgram-1780627484.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_0cc4179a7b3963553272a6e52b6f1181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, медиа - общество, газпром-медиа холдинг, александр нечаев, вгтрк, рен-тв (телеканал), rtvi (телеканал), одноклассники, вконтакте, rutube
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские СМИ за последний месяц после запрета в РФ Instagram* и Facebook* за экстремизм увеличили количество просмотров, обновили национальный видеохостинг и активно развивают соцсети "Oдноклассники" и "ВКонтакте". Телеканалы рассказали РИА Новости о первом месяце работе и о достижениях.
ВГТРК: сто миллионов просмотров
ВГТРК
всегда неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства, сообщил заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев
. Размещение и продвижение их контента за пределами цифрового периметра ВГТРК продолжается везде, где это легально, к тому же, российские соцмедиа по охвату русскоязычной аудитории всегда многократно опережали запрещённые сейчас в России
зарубежные площадки, заявил он.
"Отдельно по ситуации с YouTube: одномоментно заблокировав доступ к нашим официальным каналам, прежде всего "Россия 1" и "Россия 24", компания Google лишила 20 миллионов наших подписчиков доступа к любимым передачам, сериалам, фильмам и даже мультфильмам. Позже часть каналов тихо разблокировали, сохранив ограничения на весь актуальный контент", - сказал Нечаев.
Замгендиректора объяснил, что если у подписчиков в России есть понятные альтернативы - и телерадиоэфир, и собственная платформа "Смотрим", и российские социальные сети, то русскоязычная аудитория за рубежом пока видится главным пострадавшим от нелогичных и предвзятых действий международных компаний. За этим ВГТРК будет наблюдать.
"Нынешняя турбулентность цифровой среды не могла не оказать влияния на поведении аудитории. По платформе "Смотрим" мы видим существенный прирост по всем метрикам. Чтобы пользователь в любой точке мире мог иметь беспрепятственный доступ ко всему контенту ВГТРК, информационному, киносериальному, образовательному или развлекательному - мы даже приняли решение отключить регистрацию на платформе", - рассказал Нечаев.
По его словам, в марте количество просмотров превысило 100 миллионов впервые с момента запуска.
"По нашей оценке, рост аудитории обеспечивается прежде всего возросшим спросом на актуальную и достоверную информацию, а ограничения доступа к зарубежным площадкам вторичны", - отметил он в завершении.
В холдинг ВКГТРК входят федеральные каналы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура" и ряд радиостанций.
ГПМ: распределение ресурсов
По информации пресс-службы, "Газпром-Медиа Холдинг
" отказался от размещения контента в признанных экстремистскими и заблокированных в России социальных сетях.
"Мы перераспределяем ресурсы на другие платформы, включая национальный видеохостинг RUTUBE, социальные сети Yappy, VK и OK, мессенджер Telegram. Выбор платформ индивидуален в зависимости от проектов, идет поиск оптимального эффективного решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отрасль перестраивается, а фокус на российских соцсетях дает преимущества: с ними удобнее быть на связи, они более гибкие, их требования более понятны.
"Потенциал их роста сейчас особенно высок. Так, наши телеканалы в эфире предлагают подписываться на аккаунты именно в российских социальных сетях", - говорится в завершении.
В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.
РЕН ТВ: стабильный рост аудитории
"Известия" и РЕН ТВ работают во всех средах и социальных сетях, присутствие в которых согласуется с требованиями российского законодательства, реализуя задачу по максимально эффективному донесению объективной информации до нашей аудитории, отметили в пресс-службе МИЦ
"Известий".
"Известия" и РЕН ТВ традиционно активно представлены на отечественных площадках – в ВКонтакте
, "Одноклассниках
", имеют там большую и постоянно растущую аудиторию с высоким уровнем вовлеченности", - говорится в сообщении.
Указывается, что в "Одноклассниках" РЕН ТВ в течение двух лет подряд удерживает первое место по цитируемости среди СМИ и входит в первую пятерку по репостам, на сегодняшний день объединяя более 730 тысяч человек.
"На этой площадке мы также фиксируем стабильный рост аудитории и у РЕН ТВ, и у "Известий," при этом РЕН ТВ является самой быстрорастущей среди медиа группой в социальной сети", - добавили в сообщении.
В информационный центр МИЦ "Известий" входят телеканалы: "Известия", "РЕН ТВ", "Пятый канал" и "78".
RTVI: трафик из Facebook* и Instagram* — не главный
Генеральный директор RTVI Ольга Пивень рассказала, что правильность и корректность решения надзорного ведомства комментировать не считает возможным, но отметила, что RTVI внимательно относится к исполнению законодательства и действует в его рамках, а что касается Facebook* и Instagram* (запрещены в России как экстремистские), то эти аккаунты ведет американская редакция RTVI, и они развиваются в рамках плана.
"На работе сайта RTVI запрет Facebook* и Instagram* пока не сказался. Трафик из этих ресурсов - не главный. Ничего существенно не поменялось. Совокупная аудитория всех наших соцсетей — 1,9 миллиона подписчиков", - сказала Пивень.
По ее словам, если говорить о "переходе на новые площадки", то RTVI фиксирует рост охватов в Telegram - 24 миллиона в марте, VK - 44 миллиона в марте и ОК - 16 миллионов в марте.
"Мы всегда развиваем альтернативные площадки вне зависимости от ситуации с соцсетями в стране. Два Telegram-канала, ВКонтакте, "Одноклассники", Дзен-каналы — везде фиксируем резкий рост охватов и плавный рост подписчиков", - заключение она.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская