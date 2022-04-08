https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782554305.html

Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей

Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей - РИА Новости, 08.04.2022

Российские СМИ рассказали, как работают без иностранных соцсетей

Российские СМИ за последний месяц после запрета в РФ Instagram* и Facebook* за экстремизм увеличили количество просмотров, обновили национальный видеохостинг и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:29

2022-04-08T16:29

2022-04-08T16:29

общество

технологии

россия

медиа - общество

газпром-медиа холдинг

александр нечаев

вгтрк

рен-тв (телеканал)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские СМИ за последний месяц после запрета в РФ Instagram* и Facebook* за экстремизм увеличили количество просмотров, обновили национальный видеохостинг и активно развивают соцсети "Oдноклассники" и "ВКонтакте". Телеканалы рассказали РИА Новости о первом месяце работе и о достижениях.ВГТРК: сто миллионов просмотровВГТРК всегда неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства, сообщил заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев. Размещение и продвижение их контента за пределами цифрового периметра ВГТРК продолжается везде, где это легально, к тому же, российские соцмедиа по охвату русскоязычной аудитории всегда многократно опережали запрещённые сейчас в России зарубежные площадки, заявил он."Отдельно по ситуации с YouTube: одномоментно заблокировав доступ к нашим официальным каналам, прежде всего "Россия 1" и "Россия 24", компания Google лишила 20 миллионов наших подписчиков доступа к любимым передачам, сериалам, фильмам и даже мультфильмам. Позже часть каналов тихо разблокировали, сохранив ограничения на весь актуальный контент", - сказал Нечаев.Замгендиректора объяснил, что если у подписчиков в России есть понятные альтернативы - и телерадиоэфир, и собственная платформа "Смотрим", и российские социальные сети, то русскоязычная аудитория за рубежом пока видится главным пострадавшим от нелогичных и предвзятых действий международных компаний. За этим ВГТРК будет наблюдать.По его словам, в марте количество просмотров превысило 100 миллионов впервые с момента запуска."По нашей оценке, рост аудитории обеспечивается прежде всего возросшим спросом на актуальную и достоверную информацию, а ограничения доступа к зарубежным площадкам вторичны", - отметил он в завершении.В холдинг ВКГТРК входят федеральные каналы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура" и ряд радиостанций.ГПМ: распределение ресурсовПо информации пресс-службы, "Газпром-Медиа Холдинг" отказался от размещения контента в признанных экстремистскими и заблокированных в России социальных сетях.Отмечается, что отрасль перестраивается, а фокус на российских соцсетях дает преимущества: с ними удобнее быть на связи, они более гибкие, их требования более понятны."Потенциал их роста сейчас особенно высок. Так, наши телеканалы в эфире предлагают подписываться на аккаунты именно в российских социальных сетях", - говорится в завершении.В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.РЕН ТВ: стабильный рост аудитории"Известия" и РЕН ТВ работают во всех средах и социальных сетях, присутствие в которых согласуется с требованиями российского законодательства, реализуя задачу по максимально эффективному донесению объективной информации до нашей аудитории, отметили в пресс-службе МИЦ "Известий"."Известия" и РЕН ТВ традиционно активно представлены на отечественных площадках – в ВКонтакте, "Одноклассниках", имеют там большую и постоянно растущую аудиторию с высоким уровнем вовлеченности", - говорится в сообщении.Указывается, что в "Одноклассниках" РЕН ТВ в течение двух лет подряд удерживает первое место по цитируемости среди СМИ и входит в первую пятерку по репостам, на сегодняшний день объединяя более 730 тысяч человек."На этой площадке мы также фиксируем стабильный рост аудитории и у РЕН ТВ, и у "Известий," при этом РЕН ТВ является самой быстрорастущей среди медиа группой в социальной сети", - добавили в сообщении.В информационный центр МИЦ "Известий" входят телеканалы: "Известия", "РЕН ТВ", "Пятый канал" и "78".RTVI: трафик из Facebook* и Instagram* — не главныйГенеральный директор RTVI Ольга Пивень рассказала, что правильность и корректность решения надзорного ведомства комментировать не считает возможным, но отметила, что RTVI внимательно относится к исполнению законодательства и действует в его рамках, а что касается Facebook* и Instagram* (запрещены в России как экстремистские), то эти аккаунты ведет американская редакция RTVI, и они развиваются в рамках плана."На работе сайта RTVI запрет Facebook* и Instagram* пока не сказался. Трафик из этих ресурсов - не главный. Ничего существенно не поменялось. Совокупная аудитория всех наших соцсетей — 1,9 миллиона подписчиков", - сказала Пивень.По ее словам, если говорить о "переходе на новые площадки", то RTVI фиксирует рост охватов в Telegram - 24 миллиона в марте, VK - 44 миллиона в марте и ОК - 16 миллионов в марте."Мы всегда развиваем альтернативные площадки вне зависимости от ситуации с соцсетями в стране. Два Telegram-канала, ВКонтакте, "Одноклассники", Дзен-каналы — везде фиксируем резкий рост охватов и плавный рост подписчиков", - заключение она.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html

https://ria.ru/20220401/vkontakte-1781298657.html

https://ria.ru/20220408/prilozhenie-1782490081.html

https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html

https://ria.ru/20220329/rossgram-1780627484.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, технологии, россия, медиа - общество, газпром-медиа холдинг, александр нечаев, вгтрк, рен-тв (телеканал), rtvi (телеканал), одноклассники, вконтакте, rutube