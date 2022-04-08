https://ria.ru/20220408/serbiya-1782545935.html

В Белграде призвали власти больше не голосовать против России в ООН

В Белграде призвали власти больше не голосовать против России в ООН - РИА Новости, 08.04.2022

В Белграде призвали власти больше не голосовать против России в ООН

Белград должен выдержать давление Запада и в будущем не голосовать против России в ООН, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:51

2022-04-08T15:51

2022-04-08T18:33

в мире

сербия

воислав шешель

александр вучич

россия

оон

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149111/30/1491113055_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_674f7beeac0b385097b3b954868f7020.jpg

БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Белград должен выдержать давление Запада и в будущем не голосовать против России в ООН, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.Он указал, что опасения о приостановке, согласно принятым ранее ограничительным мерам ЕС, с 15 мая импорта нефти в страну имеют альтернативное решение."Рассчитываю, что Россия сможет доставлять нефть в Сербию судами по Дунаю. Москва подписала Дунайскую конвенцию еще во времена СССР, и никто не смеет ей в этом препятствовать. Это стало бы объявлением войны России — остановка ее судов на Дунае", — объяснил Шешель.При этом большой риск, по его словам, представляет из себя газотранспортная система Болгарии, которая доставляет в Сербию природный газ из "Турецкого потока" и находится полностью под контролем Софии.Он напомнил, как соседняя страна уже отказалась от "Южного потока" и собственной выгоды по требованию Евросоюза, при этом Москва была готова помочь со строительством и модернизацией энергетической инфраструктуры. Однако с подобными трудностями Белград уже не раз сталкивался и справлялся.Шешель также подчеркнул, что закрытие западных фабрик в Сербии нанесет ущерб прежде всего самим компаниям и властям не стоит ориентироваться на такие угрозы.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия, неоднократно выступавшая против антироссийских ограничений и санкций. Решение лишило Москву права голоса и выступления в Совете. В ответ ее делегация заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Президент Александр Вучич сообщил в ночь на пятницу, что страна проголосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций против самой Сербии, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, так как "Нефтяная индустрия Сербии" на 65,15 процента принадлежит "Газпромнефти".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781903635.html

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, воислав шешель, александр вучич, россия, оон, санкции в отношении россии