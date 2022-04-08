15:51 08.04.2022 (обновлено: 18:33 08.04.2022)
В Белграде призвали власти больше не голосовать против России в ООН
Лидер Сербской радикальной партии Шешель призвал власти выдержать антироссийское давление
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Белград должен выдержать давление Запада и в будущем не голосовать против России в ООН, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
"Я бы так не поступил. Слушал вчера президента, который сказал, что если бы мы воздержались, то тогда внешнеполитическое давление стало бы еще сильнее. Но надо выдерживать давление. Это нехороший жест. Если такое повторится, боюсь, что Россия потеряет терпение по отношению к Сербии. Это больше никогда не должно повториться, это неприемлемо", — отметил политик.
Он указал, что опасения о приостановке, согласно принятым ранее ограничительным мерам ЕС, с 15 мая импорта нефти в страну имеют альтернативное решение.
При этом большой риск, по его словам, представляет из себя газотранспортная система Болгарии, которая доставляет в Сербию природный газ из "Турецкого потока" и находится полностью под контролем Софии.
Он напомнил, как соседняя страна уже отказалась от "Южного потока" и собственной выгоды по требованию Евросоюза, при этом Москва была готова помочь со строительством и модернизацией энергетической инфраструктуры. Однако с подобными трудностями Белград уже не раз сталкивался и справлялся.
Шешель также подчеркнул, что закрытие западных фабрик в Сербии нанесет ущерб прежде всего самим компаниям и властям не стоит ориентироваться на такие угрозы.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия, неоднократно выступавшая против антироссийских ограничений и санкций. Решение лишило Москву права голоса и выступления в Совете. В ответ ее делегация заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Президент Александр Вучич сообщил в ночь на пятницу, что страна проголосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций против самой Сербии, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, так как "Нефтяная индустрия Сербии" на 65,15 процента принадлежит "Газпромнефти".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.